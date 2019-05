Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Trotz eines schwachen Jahresstarts habe der Optoelektronik-Konzern den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2019 dürften gerade noch so erreicht werden. Nach dem starken Kursanstieg sei die Aktie nun wieder im Abwärtstrend./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 11:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 12:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-05-13/14:17

ISIN: DE000A2NB601