Köln (ots) - Am 26. Mai ist Europawahl. Die Mediengruppe RTL Deutschland informiert in den Newssendungen bei RTL und n-tv sowie digital bei n-tv.de und RTL.de umfangreich über das Thema Europa, analysiert und ordnet ein. Zudem startet sie eine Kampagne unter dem Motto "Weil eine Stimme Unglaubliches vollbringen kann. Auch Deine!".



Kern der Kampagne sind drei unterschiedliche Spots, die vor allem junge Menschen sowie Erstwähler dazu motivieren sollen, sich an der Europawahl zu beteiligen, die eigene Stimme zu nutzen und so die Zukunft Europas aktiv mitzugestalten. Zu sehen sind die Spots ab dem 13. Mai bis zum Wahltag auf den Sendern RTL, VOX, n-tv und NITRO sowie in angepasster Form auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.



Claus Grewenig, Bereichsleiter Medienpolitik bei der Mediengruppe RTL Deutschland: "Allein mit unseren linearen Sendern erreichen wir im Monat durchschnittlich 65 Millionen Zuschauer. Daher sehen wir uns in der Verantwortung, Information und Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern. Dazu gehört, das Thema Europawahl nicht nur in den Programmen, sondern auch darüber hinaus umfassend zu beleuchten. Die Kampagne schafft es, mit ihrer schlichten aber effektiven Darstellungsform aufzuzeigen, dass jede Stimme etwas bewegen kann."



Die Kampagne wurde gemeinsam mit SCREENWORKS entwickelt und produziert.



