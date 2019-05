Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Vom 9. bis 10. Mai wird in Lettland eine Fotoausstellung ihr Debüt feiern, die ganz der vielfältigen Lebensweisen und Gebräuche chinesischer ethnischer Minderheiten gewidmet ist. Die Werke, die im Rahmen der Ausstellung präsentiert werden, informieren über die Sitten von Tibetern, Uighuren, Mongolen sowie weiterer chinesischer ethnischer Minoriäten, die über mehrere Jahrhunderte hinweg gepflegt und aufrechterhalten wurden ebenso wie die Werte, die diese Nationen auch fortwährend an künftige Generationen weiterreichen werden.



Die Ausstellung wurde heute von Herrn SUN Yinglai, Geschäftsträger a.i. der Botschaft der Volksrepublik China in Lettland und Herrn Tang Yulap, Vorsitzender der Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise, eröffnet. Die geladenen Gäste umfassten Staatsbeamte, Unternehmer, Lehrkörper und Studenten der Fakultät für Asienwissenschaften der Universität Lettlands sowie Repräsentanten chinesischer Kultureinrichtungen in Lettland. Die Fotoausstellung wurde mit traditioneller chinesischer Musik eröffnet und die Künstlerin Maria Zhang bot einen Einblick in das klassische chinesische Kunsthandwerk der Kalligraphie und bot interessierten Teilnehmern die Möglichkeit, sich unter Anleitung der Künstlerin selbst an chinesischer Kalligraphiekunst zu versuchen.



Die Fotoausstellung kann am 9. Mai zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr und am 10. Mai von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Beta Hall im 2. Stock des Radisson Blu Latvija sowie am 9. und 10. Mai im Radisson Blu Ridzene vom 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr kostenlos besucht werden.



Die Ausstellung präsentiert 64 Arbeiten bekannter chinesischer Fotografen. Das Zugehörigkeitsempfinden der Fotografen zu diesen Nationen lässt ihre Fotografien zu wahren Reflektionen des Alltags werden. Die in dieser Ausstellung präsentierten Werke werden von der Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise ausgewählt. Die Fotografien überzeugen mit eindringlicher Schönheit und lassen ihre Betrachter die unbestrittene Pracht chinesischer Naturlandschaften erkennen. Doch durch die Kameralinse hat der Fotograph seine Gefühle hintergangen, die Emotionen seiner Nation, die Großartigkeit der Natur Chinas. Fotografien sind eine von vielen Möglichkeiten, die Vielfalt Chinas zu demonstrieren und somit den Wandlungsprozess zu dokumentieren, der momentan im Land stattfindet.



Die Ausstellung in Lettland ist von Real Media International Co., Ltd. organisiert und wird von der Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise unterstützt, die 2008 in der Schweiz mit Hilfe der Schweizer Botschaft in China gegründet wurde. Die Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise bringt Unternehmer aus China, Hong Kong, Macao und Taiwan in der Schweiz zusammen, ebenso wie Repräsentanten chinesischer und ausländischer Organisationen. Der Verband verfolgt das Ziel, Kooperation und Kommunikation zwischen Unternehmen und Unternehmern zu stärken und eine Plattform für chinesische Unternehmer in der Schweiz zu schaffen, die ihnen die Teilnahme an mit dem Staat in Zusammenhang stehenden Abläufen sowie jurististischen Prozessen ermöglicht.



https://mma.prnewswire.com/media/885577/image_837684_18584558.jpg https://mma.prnewswire.com/media/885580/photoexhibition.jpg https://mma.prnewswire.com/media/885576/image_837684_18584918.jpg



OTS: Real Media International Co., Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134604 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134604.rss2



Pressekontakt: Kevin Jiang +86-21-52983788-809