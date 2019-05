Für die Wirecard-Aktie geht es seit Ende März wieder sukzessive nach oben. Nach Vorlage des Prüfberichts der für Compliance-Fragen zuständigen Anwaltskanzlei Rajah & Tann kam es am 26. März zu einem deutlichen Tagesgewinn, der in den folgenden Tagen aber wieder korrigiert wurde. Mitte April setzte eine weitere Erholungsbewegung ein, die den Kurs am 8. Mai - auch infolge guter Quartalszahlen und eines vielversprechenden Ausblicks - auf 140 Euro ansteigen ließ.

Die vergangenen Tage waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...