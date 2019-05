Berlin (ots) - Bereits im Juli 2018 fusionierte skytron energy, eines der führenden europäischen Unternehmen für Soft- und Hardware zur PV-Anlagenüberwachung, mit AlsoEnergy, dem US-amerikanischen Marktführer für Softwarelösungen für erneuerbaren Energien. Heute geben die Unternehmen bekannt, zukünftig weltweit unter dem Markennamen AlsoEnergy aufzutreten. Gleichzeitig werden die existierenden skytron-Produkte weiterentwickelt und unterstützt. Der gesamte Vertrieb und der Support-Service wird in der europäischen Niederlassung fortgesetzt, die für ihr Qualitätsmanagement kürzlich nach ISO 9001 zertifiziert wurde. Gemeinsam bildet die Gruppe das nun weltweit größte Monitoring-Portfolio, mit über 30 GWp an überwachter Gesamtleistung.



Zusammen mit den Übernahmen der US-amerikanischen Überwachungsanbieter Locus Energy und Draker Energy durch AlsoEnergy ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Deutschland, Japan und Indien entstanden. Es kombiniert die Expertise der Mitarbeiter und das geistige Eigentum aller Unternehmen, die in AlsoEnergy zusammengeführt werden. Der gemeinsame Produktkatalog umfasst Lösungen für PV-Projekte vom Wohn- bis zum Utilitybereich. Als Regionen werden Amerika, Europa, der Mittlere Osten und die APAC-Region bedient.



"Die große Herausforderung für Technologieanbieter im Bereich der erneuerbaren Energien besteht darin, alle verfügbaren Daten in nützliche Informationen für die Kunden umzuwandeln", sagt Robert Schaefer, Mitbegründer und CEO von AlsoEnergy. "Wir nutzen die Erfahrung und das Wissen unseres erweiterten Teams und unserer neuen Kunden, um die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben, einschließlich prädiktiver Analytik und maschinellen Lernens."



Neue Überwachungs- und Steuerungslösung für gewerbliche und industrielle Solarprojekte



Neben der neuen Markenstrategie kündigt AlsoEnergy die Markteinführung einer Überwachungs- und Steuerungslösung für kommerzielle und industrielle (C&I) Solar-Projekte in Europa an. AlsoEnergy C&I Solutions erfüllt alle Anforderungen regionaler Märkte, einschließlich Steuerungsfunktionen, FTP-Push und Energiehandel.



C&I Solutions, dessen Einführung für das zweite Halbjahr 2019 geplant ist, bietet auch auch den Zugang zur PowerTrack[TM] Software von AlsoEnergy. Dabei handelt es sich um eine führende Software-Plattform, die AlsoEnergy in jeder der letzten fünf Umfragen auf dem globalen Marktplatz für Solar-Monitoring (GTM Research) als Nummer eins unter den kommerziellen PV-Monitoring-Anbietern in den USA etabliert hat. Mit umfassenden Funktionen für Analytik, Diagnose, Reporting und integriertem CMMS ist PowerTrack eine integrierte Plattform, die Monitoring, O&M und Asset Management umfasst. Die PowerTrack-Instanz für in der EU ansässige Kunden und Systeme wird in der EU gehostet, um die GDPR-Anforderungen zu erfüllen.



AlsoEnergy und skytron energy werden die neue Marke in Europa auf der kommenden Intersolar-Messe vom 15. bis 17. Mai in München vorstellen. Das gemeinsame Unternehmen stellt in Halle B3 am Stand 176 aus, wo es neue Produkte für den europäischen Markt zeigt und dabei die globale Reichweite und auf den erweiterten Produktkatalog des gemeinsamen Unternehmensportfolios zurückgreift.



Über AlsoEnergy



AlsoEnergy bietet Komplettlösungen für die Überwachung, Steuerung und das Management von verteilten Energieanlagen. Die Lösungen umfassen vollständig integrierte Software, Hardware und professionelle Dienstleistungen für den gesamten Projektlebenszyklus. Auch Energy hat sich mit dem US-amerikanischen Marktführer für Wohnraumüberwachung Locus Energy sowie den deutschen SCADA-Pionieren skytron energy zusammengeschlossen und ist damit ein globaler Marktführer mit über 30 GWp an überwachter Gesamtkapazität an mehr als 193.000 Standorten weltweit.



