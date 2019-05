Der Zahlungsdienstleister Wirecard lädt seine Aktionäre nach turbulenten Monaten am 18. Juni zur ordentlichen Hauptversammlung nach München ein. Lesen Sie hier alle Eckdaten zur HV 2019.

Wann ist die Wirecard-Hauptversammlung 2019?

Am Dienstag den 18. Juni 2019 findet die Wirecard-Hauptversammlung in der Messe München, Halle C6 (Zugang über den Eingang Nordost), Paul-Henri-Spaak-Str. 18, in 81829 München statt. Beginn der HV ist um 10:00 Uhr.

Wie hoch ist die Wirecard-Dividende ...

