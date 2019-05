München (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere von "Reiterhof Wildenstein - Die Pferdeflüsterin", die am Freitag durchschnittlich 4,27 Millionen Zuschauer verfolgten (14,4 % Marktanteil), zeigt Das Erste am kommenden Freitag, 17. Mai 2019, um 20:15 Uhr "Kampf um Jacomo". Darin verteidigt Hauptdarstellerin Klara Deutschmann als Rike Wildenstein ihren visionären Ansatz einer sanften Form des Dressurreitens, bei der Mensch und Tier eine harmonische Einheit bilden. Ausgerechnet ihr Bruder Ferdinand (Shenja Lacher) möchte gemeinsam mit seiner intriganten Verlobten Loretta von Donner (Susu Padotzke) das Gestüt in den Abgrund stürzen und Rike ihren geliebten Hengst Jacomo nehmen. Rike muss sich nicht nur wehren, sondern auch die wahren Gründe für den tiefsitzenden Hass herausfinden. Bei ihrer Ursachenforschung stößt sie auf ein Geheimnis, dass die Gewalt in ihrer Familie in neuem Licht erscheinen lässt.



In weiteren Rollen sind Ulli Maier, Helmfried von Lüttichau, Gerd Anthoff, Florian Maria Sumerauer, Stefan Pohl, Alexander Khuon u.a. zu sehen.



"Reiterhof Wildenstein" ist eine Produktion der Neue Bioskop Television (Produzenten: Christian Balz, Dietmar Güntsche) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führte Vivian Naefe nach einem Drehbuch von Andrea Stoll. Die Redaktion haben Sascha Mürl und Sascha Schwingel (beide ARD Degeto).



