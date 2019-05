Umsatz von 10,6 Milliarden USD sank um 2 %, während die globale Produktion von Leichtfahrzeugen um 7 % abnahm

Ohne Fremdwährungsumrechnung und Akquisitionen abzüglich Veräußerungen hat der Umsatz in jedem Segment die globale Produktion von Leichtfahrzeugen übertroffen

Durch Dividenden in Höhe von 119 Millionen USD und Aktienrückkäufe in Höhe von 284 Millionen USD flossen 403 Millionen USD an Aktionäre zurück

Prognose 2019 nach unten korrigiert, weitgehend, um höhere zu erwartende Kosten für bestimmte ADAS-Programme, niedrigere erwartete Beteiligungserträge an einem Getriebe-Joint-Venture in China und eine niedriger geschätzte Fahrzeugproduktion zu reflektieren

Prognose 2021 nach unten korrigiert, um geringer geschätzte Beteiligungserträge aus einem Getriebe-Joint-Venture in China zu reflektieren

AURORA, Ontario, May 13, 2019für den vollständigen Jahresabschlussbericht und die MD&A für das erste Quartal

DREI MONATE ZUM 31. März 2019 31. März 2018 Gemeldet

Umsätze $ 10.591 $ 10.792

Betriebsergebnis vor Steuern $ 1.368 $ 851

Zurechenbarer Reinertrag Magna International Inc. $ 1.106 $ 660

Verwässertes Ergebnis je Aktie $ 3,39 $ 1,83

Non-GAAP-Kennzahlen (1)



Bereinigtes EBIT $ 720 $ 875 Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie $ 1,63 $ 1,84 Alle Ergebnisse sind in Millionen US-Dollar angegeben, ausgenommen Aktienergebnisse, welche in US-Dollar ausgewiesen sind. (1) Das bereinigte EBIT, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und der Umsatzanteil am bereinigten EBIT sind Non-GAAP-Kennzahlen, die nach U.S. GAAP über keine standardisierte Definition verfügen und daher unter Umständen nicht mit den Berechnungen ähnlicher Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ein Abgleich dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen ist am Ende dieser Pressemitteilung enthalten.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37152cad-5c19-498a-b786-14da13f0f13b

VERKAUF DES GESCHÄFTSBEREICHS FLUID PRESSURE & CONTROLS

Im ersten Quartal 2019 schlossen wir den Verkauf unseres Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls an Hanon Systems für einen Gesamtkaufpreis von 1,23 Milliarden USD ab. Wir verzeichneten einen Gewinn von 516 Millionen USD aus der Transaktion und erhielten Erlöse, abzüglich Transaktionskosten und Ertragssteuer, von 1,1 Milliarden USD.

DREI MONATE ZUM 31. MÄRZ 2019

Unser Segment Body Exteriors & Structures schnitt besser ab als erwartet, und der Bereich Complete Vehicles erfüllte unsere Erwartungen für das erste Quartal 2019. Unser Geschäftsbereich Seating nimmt den Betrieb in einem neuen Werk auf und hat höhere Kosten verursacht als zuvor erwartet. Das Segment Power & Vision blieb hinter unseren Erwartungen zurück, größtenteils aufgrund höherer Programmentwicklungskosten und anderer Kosten im Zusammenhang mit bestimmten neuen ADAS-Programmen.

Auf konsolidierter Basis verzeichneten wir einen Umsatz von 10,59 Milliarden USD für das erste Quartal 2019, ein Rückgang von 2 % gegenüber dem ersten Quartal 2018. Dies ist vergleichbar mit der globalen Produktion von Leichtfahrzeugen, die um 7 % sank, angeführt von einem Rückgang von 17 % in China sowie von 3 % jeweils in Nordamerika und Europa. Ohne die Auswirkungen von Fremdwährungsumrechnung und Akquisitionen abzüglich Veräußerungen stieg der konsolidierte Umsatz um 3 %, und gegliedert nach Segmenten: Complete Vehicles und Seating stiegen um 26 % bzw. 2 %, Power & Vision sank um 1 % und Body Exteriors & Structures ging um 3 % zurück.

Das bereinigte EBIT sank im ersten Quartal 2019 um 18 % auf 720 Millionen USD, was einen höheren Umsatzanteil am bereinigten EBIT von 6,8 % im ersten Quartal 2019 ergab, im Vergleich zu 8,1 % im ersten Quartal 2018. Dieser Margenrückgang reflektiert:

niedrigere Gewinnspannen in unserem Segment Power & Vision, hauptsächlich verursacht durch höhere Entwicklungskosten und andere Kosten in unserer Elektroniksparte, sowie durch geringere Beteiligungserträge;

geringere Gewinnspannen in unserem Segment Seating als Folge von höheren Kosten bei der Einführung neuer Sitzprogramme und geringeren Produktionsmengen bei bestimmten Programmen; und

einen Anstieg im Verhältnis des Umsatzes aus unserem Segment Complete Vehicles zum Gesamtumsatz, der eine erheblich niedrigere Gewinnspanne hat als unser Konzerndurchschnitt.

Diese Faktoren wurden zum Teil aufgewogen durch unser Segment Body Exteriors & Structures, hauptsächlich als Ergebnis von niedrigeren Markteinführungskosten sowie Produktivitäts- und Effizienzverbesserungen in bestimmten Werken.

Das operative Ergebnis vor Ertragssteuern belief sich auf 1.368 Millionen USD für das erste Quartal 2019, im Vergleich zu 851 Millionen im ersten Quartal 2018. Enthalten im Betriebsergebnis vor Ertragssteuern im ersten Quartal 2019 waren Sonstige (Einnahme) Ausgaben, Nettoposten im Gesamtwert von 679 Millionen USD, die sich aus einem Gewinn aus dem Verkauf unseres Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls und einem nicht realisierten Gewinn aus der Neubewertung unserer Investition in Lyft zusammensetzen, die zum Teil von Umstrukturierungskosten aufgewogen wurden. Das Betriebsergebnis vor Ertragssteuern im ersten Quartal 2018 enthielt Sonstige Ausgaben in Höhe von 3 Millionen USD. Ohne Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, Netto aus beiden Zeiträumen, ging das Betriebsergebnis vor Ertragssteuern im ersten Quartal 2019 um 165 Millionen USD zurück im Vergleich zum ersten Quartal 2018.

Der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettoertrag betrug 1.106 Millionen für das erste Quartal 2019, im Vergleich zu 660 Millionen im ersten Quartal 2018. Enthalten in dem auf Magna International Inc. zurechenbaren Nettoertrag im ersten Quartal 2019 waren Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, Nettoposten im Gesamtwert von 575 Millionen USD nach Steuern. Der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettoertrag im ersten Quartal 2018 enthielt Sonstige Ausgaben in Höhe von 3 Millionen nach Steuern. Ohne Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, Netto aus beiden Zeiträumen, ging der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettoertrag im ersten Quartal 2019 um 132 Millionen USD zurück im Vergleich zum ersten Quartal 2018.

Der verwässerte Ertrag je Aktie stieg im ersten Quartal 2019 auf 3,39 USD, im Vergleich zu 1,83 USD im Vergleichszeitraum. Der bereinigte verwässerte Ertrag je Aktie sank um 11 % auf 1,63 USD, im Vergleich zu 1,84 USD im ersten Quartal 2018.

Im ersten Quartal 2019 erzielten wir verfügbare Mittel aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 888 Millionen USD vor Änderungen der nicht zahlungswirksamen betrieblichen Aktiva und Passiva und investierten 294 Millionen USD in nicht zahlungswirksame betriebliche Aktiva und Passiva. Die Investitionstätigkeit für das erste Quartal 2019 belief sich auf 333 Millionen USD, einschließlich 251 Millionen USD für Sachanlagenzugänge und einem Anstieg von 82 Millionen USD für Investitionen sowie andere materielle und immaterielle Anlagegüter.

KAPITALRÜCKZAHLUNG AN AKTIONÄRE

In den drei Monaten mit Abschluss zum 31. März 2019 schütteten wir Dividenden in Höhe von 119 Millionen USD aus. Im ersten Quartal 2019 kaufte Magna darüber hinaus 5,6 Millionen Aktien für 284 Millionen USD zurück.

Gestern gab unser Vorstand eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,365 USD für unsere umlaufenden Stammaktien für das Quartal mit Abschluss zum 31. März 2019 bekannt. Diese Dividende wird am 7. Juni 2019 an Aktionäre ausgezahlt, die am 24. Mai 2019 verzeichnet waren.

Ein Foto für diese Ankündigung ist verfügbar auf http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c78a2f11-25da-4786-8139-3a93159c9a80

SEGMENT-ÜBERSICHT

(in Millionen USD, falls nicht anders angegeben) Für die drei Monate zum 31. März Umsätze Bereinigtes EBIT 2019 2018 Änderung 2019 2018 Änderung Body Exteriors & Structures $ 4.308 $ 4.619 $ (311 ) $ 363 $ 343 $ 20 Power & Vision 3.083 3.190 (107 ) 216 359 (143 ) Seating Systems 1.433 1.470 (37 ) 94 130 (36 ) Complete Vehicles 1.928 1.660 268 28 19 9 Corporate und Sonstiges (161 ) (147 ) (14 ) 19 24 (5 ) Summe berichtspflichtige Segmente $ 10.591 $ 10.792 $ (201 ) $ 720 $ 875 $ (155 )

Für die drei Monate zum 31. März. Bereinigtes EBIT als ein

Prozentanteil des Umsatzes 2019 2018 Änderung Body Exteriors & Structures 8,4 % 7,4 % 1,0 % Power & Vision 7,0 % 11,3 % (4,3 )% Seating Systems 6,6 % 8,8 % (2,2 )% Complete Vehicles 1,5 % 1,1 % 0,4 % Konzerndurchschnitt 6,8 % 8,1 % (1,3 )%

Weitere Details zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in unserem Konzernlagebericht und der Analyse von Betriebs- und Finanzpositionen sowie unseren Zwischenabschlüssen.





AKTUALISIERTE PROGNOSE 2019

Aktuell Zuvor Produktion von Leichtfahrzeugen (Einheiten) Nordamerika 16,7 Millionen 17,0 Millionen Europa 21,5 Millionen 22,3 Millionen Segment-Umsätze Body Exteriors & Structures 16,3 - 17,1 Mrd. USD 16,8 - 17,6 Mrd. USD Power & Vision 11,0 - 11,6 Mrd. USD 11,2 - 11,8 Mrd. USD Seating Systems 5,5 - 5,9 Mrd. USD 5,8 - 6,2 Mrd. USD Complete Vehicles 6,9 - 7,3 Mrd. USD 6,9 - 7,3 Mrd. USD Gesamtumsatz 39,1 - 41,3 Mrd. USD 40,2 - 42,4 Mrd. USD Bereinigte EBIT-Marge(2) 6,7 % - 7,0 % 7,3 % - 7,6 % Beteiligungserträge (in EBIT enthalten) 150 Mio. - 195 Mio. USD 195 Mio. - 240 Mio. USD Zinsaufwendungen, Netto Etwa 100 Mio. USD Etwa 100 Mio. USD Ertragssteuersatz(3) Etwa 24 % Etwa 24 % Nettoertrag zurechenbar auf Magna International Inc. 1,9 Mrd. - 2,1 Mrd. USD 2,1 Mrd - 2,3 Mrd. USD Kapitalausgaben Etwa 1,7 Mrd. USD Etwa 1,7 Mrd. USD (2) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBIT zum Gesamtumsatz.

(3) Der Ertragssteuersatz wurde anhand des bereinigten EBIT berechnet und basiert auf dem aktuellen Steuerrecht.

Bei dieser Prognose für 2019 sind wir von Folgendem ausgegangen:

Produktionsmengen von Leichtfahrzeugen 2019 (wie oben beschrieben);

keine wesentlichen unangekündigten Akquisitionen oder Veräußerungen; und

Devisenkurse für die meisten Währungen der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, werden im Vergleich zum US-Dollar in etwa bei den folgenden Kursen liegen:

° 1 Kanadischer Dollar entspricht 0,743 US-Dollar

° 1 Euro entspricht 1,124 US-Dollar

AKTUALISIERTE PROGNOSE 2021 FÜR BETEILIGUNGSERTRÄGE UND BEREINIGTEN EBIT-MARGENPROZENTSATZ

Wir haben unsere Prognose 2021 für eines unserer Getriebe-Joint-Ventures in China aktualisiert. Beteiligungserträge wurden um 70 Millionen USD reduziert, da die Produktionsmengen bei Zulieferprogrammen für Getriebe geringer als erwartet ausfielen. Wir erwarten jetzt für 2021 Beteiligungserträge zwischen 220 Millionen und 275 Millionen USD, im Vergleich zu einer früheren Spanne zwischen 290 Millionen und 345 Millionen, wie sie in unserer Prognose vom 15. Januar 2019 angegeben wurde.

Als Folge der gesenkten Prognose für Beteiligungserträge erwarten wir jetzt, dass unser bereinigter EBIT-Margenprozentsatz 2021 im Bereich 7,9 % bis 8,3 % liegen wird, verglichen mit einem früheren Bereich von 8,1 % bis 8,5 % wie im Januar angegeben.

Wir haben keine weiteren Aktualisierungen an unserer Prognose 2021 von Januar vorgenommen, einschließlich Aktualisierungen bei Annahmen im Hinblick auf Gesamtproduktionsmengen bei Leichtfahrzeugen, wesentlichen unangekündigten Akquisitionen und Veräußerungen und Wechselkursen. Sollten sich diese Annahmen weiter ändern, könnte sich dies weiter auf unsere Prognose auswirken.

ABGLEICH VON NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Bereinigtes EBIT In der folgenden Tabelle wird der Nettoertrag mit dem bereinigten EBIT abgeglichen: Für die drei Monate zum

31. März 2019 2018 Nettoertrag $ 1.101 $ 669 Zuzüglich: Zinsaufwendungen, netto 31 21 Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, netto (679 ) 3 Ertragssteuer 267 182 Bereinigtes EBIT $ 720 $ 875 Umsatzanteil am bereinigten EBIT ("Bereinigte EBIT-Marge") Die folgende Tabelle zeigt, wie der Umsatzanteil am bereinigten EBIT berechnet wird: Für die drei Monate zum

31. März 2019 2018 Umsätze $ 10.591 $ 10.792 Bereinigtes EBIT $ 720 $ 875 Umsatzanteil am bereinigten EBIT 6,8 % 8,1 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie In der folgenden Tabelle wird der auf Magna International Inc. zurechenbare Nettoertrag mit dem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie abgeglichen: Für die drei Monate zum

31. März 2019 2018 Nettoertrag zurechenbar auf Magna International Inc. $ 1.106 $ 660 Zuzüglich (abzüglich): Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, netto (679 ) 3 Steuereffekt auf Sonstige (Einnahmen) Ausgaben, netto 104 - Bereinigter Nettoertrag zurechenbar auf Magna International Inc. $ 531 $ 663 Verwässerte gewichtete Durchschnittszahl der während des Jahres ausstehenden Stammaktien (Millionen): 326,3 359,9 Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie $ 1,63 $ 1,84

Einige der zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung werden auf Non-GAAP-Basis bereitgestellt. Zusätzlich zum bereinigten EBIT und der bereinigten EBIT-Marge (gemäß der oben stehenden aktualisierten Prognose 2019) wurde auch der freie Cashflow diskutiert. Freier Cashflow repräsentiert Barmittel aus Betriebsaktivitäten plus Erlösen aus Veräußerungen im normalen Geschäftsablauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten minus Kapitalausgaben minus Investitionen in andere Vermögenswerte. Wir stellen keinen Abgleich solcher zukunftsgerichteten Kennzahlen an vergleichbaren, gemäß U.S. GAAP berechneten und ausgewiesenen Finanzkennzahlen zur Verfügung. Dies wäre aufgrund der schwierigen Darstellung von Posten, die in keinem zukünftigen Zeitraum laufende Betriebsaktivitäten widerspiegeln, potenziell irreführend und nicht praktikabel. Das Ausmaß dieser Posten könnte jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung, unser MD&A und unsere Zwischenabschlüsse sind im Bereich Investor Relations auf www.magna.com/investors einsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrievalverfügbar ist, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval Systemzugänglich ist.

Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Donnerstag, den 9. Mai 2019, um 8:30 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten, um unsere Ergebnisse des ersten Quartals mit Abschluss am 31. März 2019 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Don Walker geleitet. Die Nummer für Anrufer aus Nordamerika lautet: 1-800-954-0587. Anrufer aus dem Ausland wählen bitte 1-312-281-2942. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Wir werden die Telefonkonferenz auch live auf http://www.magna.com übertragen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz wird vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

TAGS

Quartalsergebnisse, Rekordquartal, Finanzergebnisse, Umsatzwachstum

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com ¦ 905.726.7035

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com ¦ 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN (4)

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen. Wir haben mehr als 169.000 unternehmerisch orientierte Mitarbeiter sowie 338 Zentren für den Herstellungsbetrieb und 89 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 28 Ländern. Wir haben das Fachwissen für die Konstruktion und Auftragsproduktion ganzer Fahrzeuge sowie Produktionsfähigkeiten für unter anderem Aufbau, Karosserie, Außendesign, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Spiegel und Lampen, Mechatronik und Dachsysteme. Magna verfügt außerdem über Elektronik- und Software-Fähigkeiten in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktien werden an den Börsen von Toronto (MG) und New York Stock (MGA) gehandelt.

(4) Die Zahlen für Herstellungsbetriebe, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen gewisse kapitalkonsolidierte Aktivitäten mit ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" dar (zusammen: "zukunftsgerichtete Aussagen") und sollen Informationen über die derzeitigen Erwartungen und Pläne der Geschäftsführung liefern. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter Umständen nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen enthalten sowie Aussagen über unsere zukünftigen Pläne, strategische Ziele oder wirtschaftliche Ergebnisse, oder die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Fakten zitieren. Wir verwenden Wörter wie "unter Umständen", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "abzielen", "vorhersagen", "prognostizieren", "veranschlagen", "schätzen", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse suggerieren, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich:

Unseren Kostenerwartungen für Entwicklung, Validierung, Testung und Sonstiges im Zusammenhang mit unseren hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen.

Unserer Fähigkeit, die Produktion in unseren Märkten zu überholen;

Cashflow-Erwartungen;

Der Prognose von Magna für die Produktion von Leichtfahrzeugen in Nordamerika und Europa;

Des erwarteten Konzernumsatzes basierend auf dieser Produktion von Leichtfahrzeugen, einschließlich einer erwarteten Aufspaltung in unseren Segmenten Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles; Konsolidierte bereinigte EBIT-Marge;

Konsolidierte Beteiligungserträge;

Netto-Zinsaufwendungen

Effektiver Ertragssteuersatz;

Bereinigter Nettoetrag;

Aufwendungen für Anlagevermögen; und

Zukünftige Kapitalrückzahlungen an unsere Aktionäre, einschließlich durch Dividenden und Aktienrückkäufe.

Unsere zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns zurzeit verfügbar sind, und basieren auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrung und unserer Wahrnehmung von historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren anstellen, die wir den Umständen entsprechend für angemessen halten. Auch wenn wir davon ausgehen, eine vernünftige Basis dafür zu haben, solche zukunftsgerichtete Aussagen zu machen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, hängt von einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten ab, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Effekte schwer vorherzusagen sind, wie unter anderem:

Risiken in Zusammenhang mit der Automobilbranche



wirtschaftliche Zyklizität;

Abnahme von regionalen Produktionsvolumen;

intensiver Wettbewerb;

potenzielle Einschränkungen des freien Handels;

Tarifkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten



Umsatzkonzentration mit sechs Kunden;

Verschiebungen bei Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten;

Verschiebungen bei Annahmequoten von Konsumenten für Produkte, die wir verkaufen;

Fluktuationen bei Quartalsumsätzen;

potenzielle Verluste von wesentlichen Kaufaufträgen;

eine Verschlechterung der finanziellen Bedingungen unseres Lieferantenstamms; Betriebsrisiken bei der Fertigung;



Risiken bei der Einführung neuer Produkte und Werke;

betriebliche Leistungsschwäche;

Umstrukturierungskosten;

Firmenwertabschreibungen;

Arbeitskämpfe;

Versorgungsausfälle;

Klimawandel-Risiken;

Attraktion/Retention von qualifizierten Arbeitern; IT-Sicherheitsrisiken



IT-/Cybersicherheitsverletzung; Preisrisiken Preisrisiken zwischen Zeit des Angebots und Produktionsbeginn;

Preiszugeständnisse;

Rohstoffkosten;

Einbruch bei Stahlschrottpreisen; Garantie-/Rückrufrisiken



Kosten für Reparatur oder Ersetzung von defekten Teilen;

Garantiekosten, die die Garantierückstellung überschreiten;

Kosten im Zusammenhang mit einem wesentlichen Rückruf; Akquisitionsrisiken



inhärente Risiken bei Zusammenschlüssen und Übernahmen;

Übernahmeintegrationsrisiken; Sonstige Geschäftsrisiken;



Risiken bezüglich Geschäftstätigkeiten über Joint Ventures;

unsere Fähigkeit, konsistent innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu kommerzialisieren;

Unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil in der Folge zunehmender Investitionen in Elektrifizierung und autonomes Fahren, einschließlich: hohere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Konstruktion , und Herausforderungen bei der Veranschlagung von einträglichen Renditen bei Produkten, für die wir unter Umständen keine wesentliche Erfahrung mit der Veranschlagung haben;

und Herausforderungen bei der Veranschlagung von einträglichen Renditen bei Produkten, für die wir unter Umständen keine wesentliche Erfahrung mit der Veranschlagung haben; Risiken der Geschäftstätigkeit in fremden Märkten;

Fluktuationen beim relativen Wert von Währungen;

Steuerrisiken;

reduzierte finanzielle Flexibilität in Folge eines Wirtschaftsschocks;

Änderungen in der Einstufung unserer Kreditwürdigkeit; Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken Kartellrisiken;

rechtliche Ansprüche und/oder regulatorische Maßnahmen gegen uns; und

Gesetzes- und Vorschriftsänderungen, einschließlich solcher in Bezug auf Fahrzeugemissionen.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir Lesern, kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, und Leser sollten insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denen abweichen könnten, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt wurden, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die in diesem Dokument detaillierter im Abschnitt "Branchentrends und -risiken" diskutiert werden und in unserem jährlichen Informationsformular dargelegt werden, das wir bei der Wertpapierkommission in Kanada eingereicht haben, sowie unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, das wir bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht haben, sowie nachfolgenden Einreichungen.