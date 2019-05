DGAP-News: SG Holding AG & Co. KG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2019 in Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-13 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SG Holding AG & Co. KG i.L. Stuttgart Ordentliche Gesellschafterversammlung der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 14. Juni 2019 um 09:30 Uhr ABSAGE Sehr geehrte Damen und Herren, die unter dem 08. Mai 2019 im Bundesanzeiger und ebenfalls unter dem 08. Mai 2019 gemäß § 121 AktG bekannt gemachte ordentliche Gesellschafterversammlung der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 14. Juni 2019 wird abgesagt. Ein neuer Termin wird kurzfristig anberaumt. Stuttgart, im Mai 2019 _Roland Ochs Liquidator_ 2019-05-13 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SG Holding AG & Co. KG Cannstatter Straße 46 70190 Stuttgart Deutschland E-Mail: Recht@emilfrey.de Internet: https://www.emilfrey.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810429 2019-05-13

May 13, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)