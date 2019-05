Fresenius Medical Care lädt seine Aktionäre am 16. Mai 2019 zur ordentlichen Hauptversammlung nach Frankfurt ein. Anleger können sich für das Geschäftsjahr 2018 offenbar über eine höhere Dividende freuen.

Wann und Wo findet die FMC-Hauptversammlung 2019 statt?

Fresenius Medical Care lädt seine Aktionäre am Donnerstag, den 16. Mai 2019 um 10:00 Uhr (Einlass ist ab 8:30 Uhr) zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Veranstaltung findet im Congress Center Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1 in 60327 Frankfurt am Main statt.

Wer ist zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 teilnahmeberechtigt?

An der FMC-Hauptversammlung teilnehmen und ein Stimmrecht ausüben dürfen nur Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Aktionäre können sich bei der Hauptversammlung auch durch Dritte vertreten lassen ...

