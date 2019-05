Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa eröffneten am Montag aufgrund der sich verschlechternden Stimmung im Welthandel eher schleppend, so die Experten von XTB. Dennoch sei ein Großteil der europäischen Blue-Chip-Indices später unter Druck geraten. Russische Aktien hätten sich am schlechtesten entwickelt, während polnische Aktien in den ersten Minuten der Sitzung höher tendiert hätten. ...

