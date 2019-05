CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor dem Treffen der Koalitionsspitzen an diesem Dienstag ihre Bedingung für eine Zustimmung zu besseren Arbeitsbedingungen von Paketboten bekräftigt. Kramp-Karrenbauer sagte nach Beratungen der Parteigremien am Montag in Berlin, die CDU wolle Missstände in der Branche abstellen - die Partei werde aber nur einer "Gesamtlösung" zustimmen. Das bedeute, es müsse auf der anderen Seite eine spürbare Entlastung von Bürokratie vor allem für kleine und mittelständische Firmen geben. Dazu gebe es bisher aber noch keine "zielführenden Vorschläge."

Kramp-Karrenbauer hatte bereits angekündigt, sie wolle im Koalitionsausschuss am Dienstag einen Kompromissvorschlag beraten. Sie hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, neben den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagenen Elementen sei eine Entlastung "ordentlicher Arbeitgeber" nötig.

Heil will die großen Paketdienste verpflichten, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen. Viele Paketdienste arbeiten nicht mit fest angestellten Zustellern, sondern mit Subunternehmern, die für ihre häufig ausländischen Fahrer neben einem niedrigen Lohn laut Heil oft auch keine Sozialbeiträge zahlen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Heils Vorschlag für eine sogenannte Nachunternehmerhaftung kritisiert - die Unternehmen dürften angesichts der zuletzt schwachen Konjunktur nicht zusätzlich belastet werden./bk/hoe/DP/fba

