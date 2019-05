Von Chris Wack

LONDON (Dow Jones)--Das US-Unternehmen Shell Midstream Partners kauft der Royal Dutch Shell Anteile an zwei US-Pipeline-Unternehmen ab und stockt so ihre bisherigen Anteile auf. Die Gesamtinvestition beträgt 800 Millionen US-Dollar, wie die Shell Midstream Partners L.P. mitteilte.

Zum einen erwerbe Shell Midstream 25,97 Prozent an Explorer Pipeline Co. in Tulsa, Oklahoma, wodurch sich der Anteil auf 38,59 Prozent erhöhe. Zum anderen erwerbe das Unternehmen 10,125 Prozent an Colonial Pipeline Co. aus Georgia und stocke auf 16,125 Prozent auf.

Der Erwerb werde sich unmittelbar positiv auf das Ergebnis auswirken. Finanziert werden soll der Kauf zu 75 Prozent mit Fremdkapital über eine Kreditfazilität. Der Abschluss der Transaktion wird laut Mitteilung für das zweite Quartal erwartet.

May 13, 2019

