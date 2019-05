Die US-Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist tot. Das berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf die von Day gegründete Stiftung. Begonnen hatte die 1922 in Cincinnati (Ohio) als Doris Mary Ann Kappelhoff Geborene als Sängerin diverser Big Bands, ehe sie ab 1947 in Hollywood in Musicalrollen und bald auch Komödien unter anderem an der Seite von Rock Hudson reüssierte.

