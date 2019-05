FRANKFURT (Dow Jones)--Das Interesse an Windkraftanlagen an Land ist weiter niedrig. "Das Wettbewerbsniveau für die zweite Ausschreibungsrunde 2019 erreicht mit einer Unterzeichnung von 55 Prozent eine neue besorgniserregende Dimension", teilte die Bundesnetzagentur mit. Sie hat am Montag die Zuschläge der Ausschreibungen für Windenergie an Land zum Gebotstermin 1. Mai 2019.

"Die schwierige Lage bei den Genehmigungen zur Errichtung von Windenergieanlagen durch die zuständigen Landesbehörden prägt weiterhin maßgeblich das Ausschreibungsverfahren und -ergebnis", teilte die Behörde weiter mit.

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 650 Megawatt wurden 41 Gebote mit einem Volumen von 295 Megawatt eingereicht. Alle 35 zugelassenen Gebote mit einem Volumen von 270 Megawatt erhielten einen Zuschlag. Sechs Gebote mussten laut Behörde aufgrund fehlender Teilnahmeberechtigungen ausgeschlossen werden.

Der durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 6,13 Cent pro Kilowattstunde leicht über dem Ergebnis der Vorrunde von 6,11 Cent.

