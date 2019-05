Hannover (www.anleihencheck.de) - Es mehren sich die Zeichen, dass der Jahresauftakt für die Eurozone (und auch für Deutschland) nicht so schlecht war, so die Analysten der Nord LB.Gerade aus der Bundesrepublik habe es einen positiven Datenkranz gegeben. Insbesondere die Industrieproduktion und die Exporte wären hier hervorzuheben, die im März auf Monatsbasis nicht nur zugelegt, sondern auch die Erwartungen übererfüllt hätten. Somit dürfte die BIP-Veröffentlichung in Deutschland mit voraussichtlich 0,4% Quartalswachstum für die ersten drei Monate ausgefallen sein. Dieselbe Wachstumszahl stehe für die gesamte Eurozone zu Buche. Auch die Inflation lese sich am aktuellen Rand positiv, sie befinde sich in der Zielzone der Notenbank. Dabei müsse freilich abgewartet werden, wie die Daten aussehen würden, wenn sich die Oster-Dunstwolken legen würden, die die März und Aprilzahlen verzerrt hätten. Alles im Grünen also? Mitnichten. ...

