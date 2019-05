BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag vor dem Treffen der Koalitionsspitzen hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer der SPD mangelnde Verlässlichkeit und fehlende Seriosität in Finanzierungsfragen vorgeworfen. Zudem versuchte sie die Spekulationen über eine vorzeitige Ablösung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu beenden.

Kramp-Karrenbauer erklärte nach der Gremiensitzung ihrer Partei, in der SPD sei die Frage einer Politik, die wirtschaftliche Vernunft walten ließe, bei der man zuerst erwirtschafte müsse, was man ausgegeben könne, im Moment nicht die vorherrschende Meinung. Der Koalitionspartner sei hier auf einem "Irrweg", so Kramp-Karrenbauer.

Beim Koalitionsausschuss am Dienstagabend wolle die CDU die Arbeit an den im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekten fortsetzen. Über die kontrovers diskutierte Finanzierung einer Grundrente werde man daher nur sprechen, wenn der Koalitionspartner SPD einen belastbaren Finanzierungsvorschlag vorlege.

In den vergangenen Tagen waren Details zur geplanten Finanzierung der von der SPD favorisierten Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung bekannt geworden. Danach wollen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zusätzlichen Kosten für das Projekt laut einem Bericht der Bild-Zeitung wohl nicht ausschließlich aus Steuermitteln finanzieren, sondern wollen auch Gelder aus der Renten-Rücklage verwenden. Das Arbeitsministerium wollte sich dazu nicht äußern.

"Ich glaube nicht, dass es morgen Abend zu konkreten Diskussionen oder Verständigungen kommt. Weil das konkrete Konzept der SPD nicht endgültig bekannt ist", sagte Kramp-Karrenbauer. "Jetzt gibt es Vorschläge..., die deutlich machen, wie hier sehr massiv in die Sozialkassen eingegriffen und gegriffen werden soll."

Rentenrücklage für schwierigere Zeiten

Sie kritisierte die unseriösen Finanzierungsvorschläge, da die Renten-Rücklage "eigentlich auch mit Blick auf demographische Entwicklungen für schwierigere Zeiten" gebildet worden sei. Falls die SPD aber doch "endgültig" belastbare Pläne vorlege, könne man über das Thema reden.

Die Koalition hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener verständigt. Allerdings will die SPD trotz Kritik aus der Union eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung einführen. Insgesamt soll das Vorhaben laut Heil rund 5 Milliarden Euro kosten. Angesichts der schwächelnden Konjunktur sprudeln die Steuereinnahmen nach Ansicht der Steuerschätzer nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Bis 2023 müssen Bund, Länder und Gemeinden mit 124,3 Milliarden Euro weniger rechnen als zuvor, erklärten die Steuerschätze am vergangenen Donnerstag.

Kramp-Karrenbauer: CDU wird im Herbst 2020 Kanzlerkandidatur klären

Zu Merkel sagte Kramp-Karrenbauer, die Regierung sei für vier Jahre gewählt und die CDU werde im Herbst 2020 die Frage der Kanzlerkandidatur beantworten. "Alle anderen Fragen stellen sich nicht", so Kramp-Karrenbauer.

Sie betonte auch, dass die CDU und die Bundeskanzlerin hinter Manfred Weber (CSU) als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei stünden und sich ihn als nächsten EU-Kommissionspräsidenten wünschten.

