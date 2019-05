Daressalam, Tansania (ots/PRNewswire) - "Moutai ist das beste Produkt in China und wir alle werden Markenbotschafter von Moutai sein", sagte Mizengo Pinda, früherer Premierminister von Tansania, am Abend des 9. Mai beim Besuch der umfassenden Werbeveranstaltung "Cultural Moutai-Colorful Guizhou" der Initiative "Belt and Road Marching into Tansania" im Murimani Convention Centre in Daressalam.



Die Veranstaltung im wichtigsten Seehafen Ostafrikas begann offiziell am 9. Mai um 18:00 Uhr. Cultural Moutai und Colorful Guizhou arbeiteten gemeinsam, um die große Show mit zwei Themenbereichen zu präsentieren



Afrika ist der einzige Kontinent, auf dem Moutai in den letzten zwei Jahren hochkalibrige Veranstaltungen zur Markenwerbung abhielt.



Moutai begann im November 2017 offiziell mit der Expansion und Entwicklung in Afrika. Zu diesem Zeitpunkt leitete Li Baofang, Sekretär des Parteikomitees der Moutai Group, das Team einer erfolgreichen, umfassenden Werbeveranstaltung unter dem Titel "Meet Fragrant Cultural Moutai in Africa" in Kapstadt.



Das leitende Management von Moutai, darunter Li Baofang, zeigte in unterschiedlichen Situationen, dass "wir in den Regionen der Belt and Road Initiative wie Afrika das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren dürfen und hartnäckig bleiben und langfristig denken müssen".



Diese Reise nach Ostafrika von Moutai in diesem Jahr, nach der Werbeaktion in Südafrika im April, ist eine entscheidende Maßnahme der Werbung für die Marke mit Blick auf den globalen Markt. Colorful Guizhou and Cultural Moutai zeigen das Engagement der Marke mit brandneuer Kreativität.



Die Moutai Group bemüht sich um Expansion und Entwicklung und Moutai hat im Rahmen der Reihe bereits 11 Länder auf dem afrikanischen Markt abgedeckt. Der 55. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Tansania fällt auf das Jahr 2019. Das Auftreten von Moutai erhält damit noch mehr Bedeutung.



"Tansania ist das wärmste und humideste Land in Afrika. Als Kinder erfuhren wir von der Tansam-Bahn und sahen im Fernsehen Schnee auf dem Kilimandscharo und Löwen in der ostafrikanischen Prairie", sagte Wang Yan, stellvertretender Parteisekretär der Moutai Group, mit Begeisterung. "Das afrikanische Festland ist heute für die Mitarbeiter von Moutai nicht mehr ein eindimensionales, durch Hemingway geprägtes Bild, sondern zeichnet sich durch ferne Freunde und enge Zusammenarbeit aus. Die Schönheit der Berge und Flüsse des Kilimandscharo und des Plateaus von Yunnan-Guizhou waren nie enger verbunden als heute."



Wang Yan drückte beim zweiten Besuch von Moutai in Afrika seinen Wunsch aus, die Bemühungen von Moutai dort zu vertiefen und den Ausbau von "Belt and Road" aktiv voranzutreiben, um Afrika weitere chinesische Produkte hoher Qualität zu bringen.



Wang Yan sagte zudem, dass mit dem boomenden Tourismus Wein und Tee und das reiche kulturelle Erbe von Guizhou, der Heimatstadt von Moutai, eine Rolle spielen, das zudem die erste umfassende Zone für Experimente mit Big Data in China ist.



Gao Wei, Kulturattaché der chinesischen Botschaft in Tansania, stellte heraus, dass Moutai zum 55. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Tansania das Land zum Zentrum der zweiten umfassenden Werbeaktion in Afrika gemacht habe.



Im Rahmen der Veranstaltung trank Yang Jianjun, Mitglied des Parteikomitees und stellvertretender Geschäftsführer der Moutai Group, mit den Teilnehmern auf die Gegenwart des duftenden Moutai in Afrika. Gleichzeitig lief auf dem Großbildschirm das Video der umfassenden Weinprobe von Moutai, damit Gäste mehr über die Weinkultur Chinas erfahren konnten. Musiker der Moutai Art Group boten Volkslieder und Tänze dar und sorgten so für Integration des natürlichen Bedürfnisses nach Gesang und Tanz der Einwohner Afrikas und Guizhous.



Danach trat auf der Hauptbühne eine Gruppe afrikanischer Modelle in Cheongsams unterschiedlicher Farben auf, die klassischen Moutai hielten, darunter Aged Moutai, Kweichow Moutai, Five-Star Moutai und Chinese Zodiac Moutai. Die reiche Produktdesignphilosophie von Moutai beeindruckte die Zuschauer.



Nathan Tibaigana aus Tansania kostete erstmalig Moutai und bezeichnete ihn beeindruckt als "wunderbar". Nathan Tibaigana bevorzugt Moutai pur und nicht in einem Cocktail, da er so aromatischer ist und weicher schmeckt.



