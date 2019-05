Die CDU muss sich einen neuen Bundesgeschäftsführer suchen. Der langjährige Amtsinhaber Klaus Schüler wechselt nach eigenen Angaben vom Montag zum 1. Juli zum Spezialchemie-Konzern Lanxess Deutschland. Er werde dort als Bevollmächtigter des Vorstands für nationale und internationale Politikbeziehungen verantwortlich sein. Der 62-Jährige war seit 2007 Bundesgeschäftsführer der Partei, er gilt als Vertrauter der früheren Parteivorsitzenden Angela Merkel.

Die Personalie wurde am Montag in den Sitzungen der Spitzengremien der Partei verkündet. Wer Nachfolger wird, blieb zunächst offen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer würdigte Schüler für seinen Einsatz für die Partei und sagte, die Nachfolge werde ohne Zeitdruck so geregelt, dass es keinen Bruch in der Parteizentrale geben werde. Zuerst hatte Michael Bröcker, der Chefredakteur der "Rheinischen Post", über den Wechsel berichtet.

Dass eine neue Parteivorsitzende in ihrer Zentrale Schlüsselpositionen neu und vorrangig mit Vertrauten besetzt, ist nicht ungewöhnlich. Schüler sagte, seine Entscheidung sei bereits im vergangenen Herbst im Zusammenhang mit dem Wechsel an der Parteispitze gefallen.

Nach Informationen aus Parteikreisen werden dem 44 Jahre alten Kramp-Karrenbauer-Vertrauten Nico Lange beste Chancen auf die Nachfolge Schülers eingeräumt. Lange ist seit Mitte April 2018 stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Kramp-Karrenbauer hatte ihn aus der Staatskanzlei in Saarbrücken mit nach Berlin geholt. Er leitet in der CDU-Parteizentrale die Abteilung "Planung", die auch für die Strategie und die Beobachtung des politischen Gegners zuständig ist./bk/DP/fba

ISIN DE0005470405

AXC0247 2019-05-13/16:51