In Krisensituationen bleibt für einen gelungenen Jobwechsel kaum noch Zeit. Wer die Vorzeichen erkennt, kann sich im Stillen vorbereiten und schafft den Absprung, bevor der Arbeitgeber schwächelt oder umstrukturiert.

Auf den Ernstfall ist Martin Maier* vorbereitet: Er hat Bewerbungsfotos anfertigen lassen, seinen Lebenslauf auf den neuesten Stand gebracht und seine Chefin gebeten, ihm ein Zwischenzeugnis zu schreiben. Nicht, weil er es will. Sondern, weil er es muss.

Maier arbeitet als Bauplaner im öffentlichen Dienst, seit mehr als zehn Jahren auf der gleichen Stelle. Wie man ein Anschreiben formuliert oder gar Bewerbungsgespräche führt - solche Dinge hat der Mittvierziger fast vergessen. Nun aber befürchtet Maier, dass sein Bereich sparen muss und Projekte gestrichen werden. Und er? Könnte schlimmstenfalls in einem öden Bürojob versauern.

Also hat er sich vorbereitet. Auf seinem privaten Computer warten Bewerbungsunterlagen, die er jederzeit abschicken könnte. Außerdem hält er die Augen offen nach interessanten Jobs in seiner Branche. Vor ein paar Jahren hat er schon einmal erlebt, was es heißt, im Berufsleben abgeschoben zu werden. Damals wechselte sein Vorgesetzter, seine Arbeitsleistungen galten plötzlich als wertlos, und er wurde zeitweise auf eine Stelle weit unter seiner Qualifikation versetzt. Noch einmal, das hat sich Maier vorgenommen, wird ihm das nicht passieren.

Dass ein lange Zeit sicher geglaubter Job plötzlich wackelt, geht oft schneller als erwartet. Noch härter als Angestellte im öffentlichen Dienst trifft das Mitarbeiter der freien Wirtschaft: Ihnen droht dann nicht nur das Abstellgleis, sondern die Arbeitslosigkeit.

Ob der Osnabrücker Pralinenhersteller Leysieffer, das Modehaus Gerry Weber oder die Intersport-Tochter Voswinkel - eine ganze Reihe Traditionsunternehmen hat zuletzt Insolvenz angemeldet oder massiv Stellen gekürzt. Und das dürfte so weitergehen.

Die Unternehmensberatung Roland Berger analysierte im Mai 2018 deutsche Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Anlagenbau und Handel. Viele Firmen seien auf den digitalen Wandel kaum vorbereitet, heißt es in dem Bericht: "Spätestens wenn die Konjunktur nicht mehr so gut läuft, drohen Unternehmenskrisen." Aber woran genau können die Angestellten in den betroffenen Unternehmen erkennen, wann die Zeit für den Abschied gekommen ist? Wann sollten sie gehen? Und wann müssen sie gehen?

Langfristige Schäden

Mit den Antworten auf diese Fragen beschäftigt sich Uwe Schnierda schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der 54-Jährige gehört zu Deutschlands renommiertesten Bewerbungscoaches, zusammen mit seinem Kollegen Christian Püttjer hat er eigenen Angaben zufolge über 50 Ratgeber geschrieben, außerdem berät er mit seiner Karriereakademie Fach- und Führungskräfte. Schnierda erlebt immer wieder, dass Krisen Mitarbeiter unvorbereitet treffen. "Viele wollen die Anzeichen gar nicht sehen", sagt Schnierda, "obwohl sie am Ende zu den größten Leidtragenden gehören."

Denn tatsächlich: Bei der Pleite eines Unternehmens droht viel mehr als ein kurzfristiger Gehaltsverlust. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...