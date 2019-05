Der designierte Daimler-Chef Ola Källenius will den Autobauer auf grün trimmen: Wie Källenius am Montag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ankündigte, soll die PKW-Herstellung von Mercedes in Europa bis 2022 CO2-neutral gemacht werden. Dies will man demnach mit dem Einsatz von Ökostrom, durch das Finanzieren von Klimaschutzprojekten, aber auch durch die Autos selbst erreichen, die längerfristig kein Klimagas mehr ausstoßen sollen.

Gerade bei letzterem Punkt verschreibt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...