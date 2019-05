ROUNDUP 2: China erhöht Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar

PEKING - Im Handelsstreit mit den USA reagiert China auf höhere US-Zölle und hebt seinerseits die Einfuhrgebühren auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar (53,34 Mrd Euro) an. Vom 1. Juni an sollen knapp 2500 US-Produkte mit 25 Prozent Importzoll belegt werden. Auf weitere Waren sollen ebenfalls Strafzölle erhoben werden, allerdings mit niedrigeren Zollsätzen.

ROUNDUP: Wachsende Spannungen am Golf nach Berichten über Sabotageakte

ABU DHABI - Nach Berichten über angebliche Sabotageakte gegen Handelsschiffe im Golf von Oman wachsen die Spannungen in der Region. Dort hatte es am Sonntag nahe des Emirats Fudschaira nach Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) "staatsfeindliche Operationen" gegen vier Schiffe aus verschiedenen Ländern gegeben. Der Energieminister Saudi-Arabiens, Chalid al-Falih, sagte am Montag, zwei saudische Öltanker seien bei einem "Sabotageangriff" schwer beschädigt worden.

ROUNDUP: EU will im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran hart bleiben

BRÜSSEL - Die Europäische Union will sich im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran nicht dem Druck der USA beugen. "Wir sind uns in Europa einig, dass dieses Abkommen für unsere Sicherheit notwendig ist", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.

ROUNDUP: Kretschmer fordert Mindestlohn-Kontrollen ohne Waffen

BERLIN - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, die Mindestlohn-Kontrollen des Zolls künftig ohne Waffen durchzuführen. "Mindestlohn-Kontrollen des Zolls in Unternehmen müssen ohne Uniform und Waffen ablaufen", sagte Kretschmer dem "Tagesspiegel" (Montag). Der Staat könne nicht jedem Unternehmer als potenziellem Betrüger begegnen.

ROUNDUP: EU-Handelskommissarin rechnet nicht mit US-Autozöllen in dieser Woche

BRÜSSEL - Angesichts der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht damit, dass US-Präsident Donald Trump in dieser Woche Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängt. "Die Deadline für die Autozoll-Entscheidung ist der 18. Mai (Samstag), aber die Frist kann verlängert werden. Und es gibt Signale, dass sie verlängert werden könnte - wegen den Verhandlungen zwischen den USA und China", sagte die Schwedin der "Süddeutschen Zeitung" (Montag). Darauf wollten sich die Amerikaner konzentrieren.

Außenminister beraten über Iran-Dilemma

BRÜSSEL - Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag über die immer komplizierter werdenden Rettungsbemühungen für das Atomabkommen mit dem Iran beraten. Konkret geht es dabei vor allem darum, trotz amerikanischer Sanktionsdrohungen Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten.

Brexit treibt Firmen nach Deutschland - Ansiedlungsrekord

FRANKFURT/BERLIN - Im vergangenen Jahr haben sich so viele ausländische Unternehmen neu in Deutschland angesiedelt wie nie. 2062 Firmen bauten nach Zahlen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft German Trade and Invest (GTAI) Kapazitäten in Europas größter Volkswirtschaft auf oder aus.

Mieterbund begrüßt Barley-Vorstoß für verschärfte Mietpreisbremse

HAMBURG - Der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, hat den Vorschlag von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) begrüßt, die Mietpreisbremse zu verschärfen. "Es ist richtig, wenn Mieter rückwirkend zuviel gezahltes Geld vom Vermieter zurückverlangen könnten", sagte er NDR Info. Bislang können Mieter zu viel gezahlte Miete erst ab dem Zeitpunkt zurückverlangen, zu dem sie den Vermieter gerügt haben. Das will Barley ändern.

OECD: Wachstum schwächt sich weiter ab

PARIS - In den meisten Volkswirtschaften der Welt schwächt sich das Wirtschaftswachstum nach Einschätzung der OECD weiter ab. Eine geringere Dynamik sei in den USA, Japan, Kanada, Großbritannien und dem Euroraum festzustellen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Für die größten Schwellenländer China, Indien, Russland und Brasilien geht die OECD dagegen von einer insgesamt stabilen Wachstumsdynamik aus.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0261 2019-05-13/17:21