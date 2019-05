München (ots) -



Was für ein Pech für alle Fans, die es nicht mehr geschafft haben! Über vier Monate vor dem Event ist das Spektakel der Extraklasse bereits ausverkauft!



Die SchleFaZianer, die schnell genug waren, haben das Glück, die Live-Performance-Premiere unserer beiden Scheißfilm-Könige Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu sehen. Zusätzlich kommen sie noch in den Genuss grandioser Live-Acts wie die legendären Hip-Hop-Künstler "Fünf Sterne Deluxe", "Die Ärzte"-Drummer und "Sharknado"-Song-Interpret Bela B, den "Gott of Schlager" Christian Steiffen oder das Duo "Suchtpotenzial".



Kleiner Trost: Wer keine Karten mehr für das größte SchleFaZ-Event aller Zeiten in Berlin ergattern konnte, um den vielleicht schlechtesten Film aller Zeiten live und in Farbe zu feiern, hat noch die Möglichkeit, diesen als 100. SchleFaZ-Folge am 11. Oktober im TV auf TELE 5 zu sehen.



Und: Das nächste SchleFaZ-Event kommt bestimmt.



Wer darauf nicht warten will, schaltet am kommenden Freitag, 17. Mai, um 22:00 Uhr auf TELE 5 um mit "SchleFaZ. Der Mann mit den zwei Köpfen" den Abschluss der Frühlingsstaffel zu feiern.



Wie sehen Schlechtfilm-Fans eigentlich aus? Im Video gibt es Impressionen vom "Captain America" SchleFaZ - Event im April in Hamburg.



Mehr zum SchleFaZ 100-Event unter www.schlefaz.de



