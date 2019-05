Die führende Cloud-basierte Plattform für die Zusammenarbeit und Transparenz in der Lieferkette erweitert das Portfolio an Commerce-Netzwerklösungen und stärkt die Position in wichtigen vertikalen Branchen

PITTSBURGH, May 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen für Handelspartner, gab heute bekannt, dass er ecUtopia erworben hat, eine erstklassige, Cloud-basierte Plattform für Zusammenarbeit und Transparenz in der Lieferkette, die auf EDI- und B2B-E-Commerce-Methoden basiert. Diese Ergänzung ergänzt das TrueCommerce-Angebot um einen strategischen Technologieservice, der sein Handelsnetzwerk in mehreren Marktsegmenten, insbesondere in der Heimtextilien- und Bekleidungsindustrie, stärkt.



Heute sind Geschäftspartner in der Lieferkette auf allen Ebenen des Wertschöpfungsnetzwerks auf der Suche nach Technologien, die ihnen helfen können, Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Zur Erfüllung dieser Anforderungen müssen Unternehmen besser vernetzt sein, um an gemeinsamen Zielen zur Verbesserung der Transparenz und operativen Effizienz zusammenzuarbeiten. TrueCommerce reagiert auf die sich ändernde Marktdynamik, indem es sein Angebot horizontal, geografisch und vertikal erweitert, um so seine Kunden auf der Grundlage ihrer spezifischen Branchenmerkmale und Prozessmodelle besser bedienen zu können.

"Unsere globale Wachstumsstrategie basiert auf der Erweiterung der Bandbreite und Tiefe der Dienstleistungen, die wir unserer Handelsnetzwerk-Community anbieten", sagte Mike Cornell, CEO von TrueCommerce. "Die Ergänzung durch ecUtopia mit ihren einzigartigen Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, insbesondere für Wohnmöbel und Bekleidung, steigert den Wert, den wir für unsere Kunden schaffen und ermöglicht es uns, vertikale Tiefen zu schaffen, um unsere Wettbewerbsposition zu verbessern."

Gemäß Gartner, "gibt es zwei Hauptkomponenten von Multi-Enterprise Supply-Chain Business-Network-Plattformen. Auf der einen Seite steht das Netzwerk mit der Netzwerkrepräsentanz und der Informationszentrale. Auf der anderen Seite gibt es universelle und Lieferkettenanwendungen. Was wir Jahr für Jahr beobachten, ist das starke Interesse der Anbieter, ihr Angebot in Bezug auf die Breite der Lösungen zu erweitern. Dies ist vor allem auf Fusionen und Übernahmen zurückzuführen und nicht auf organische Entwicklungen." (Gartner, Macro Trends die den Markt für Multi-Enterprise Supply-Chain Business-Network beeinflussen: Entwicklung der Provider und Lösungen, Christian Titze und Barte De Muynck, 4. März 2019)

"Wir treiben diese Expansion voran, indem wir neue Lösungen aus der organischen Entwicklung, wichtige Partnerschaften und strategische M&A-Aktivitäten wie ecUtopia hinzufügen", ergänzt Cornell.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit TrueCommerce zusammenzuarbeiten und über das Potenzial, gemeinsam neue Wege zur Marktreife zu gehen", sagte Phil Kenney, President und CEO von ecUtopia. "Durch die Kombination unserer Fähigkeiten werden wir ein breiteres Portfolio an Lieferkettendienstleistungen anbieten, die auf dem heutigen Markt einzigartig sind."

Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt zur Weiterentwicklung der strategischen Vision von TrueCommerce, ein einzigartiges Angebot von Best-in-Class-Commerce-Tools unter einem Dach zusammenzuführen, um sie mit neuen Investitionen, Forschung und Entwicklung und beispielloser Unterstützung noch besser zu machen, damit Kunden Geschäfte in alle Richtungen tätigen können.

Über ecUtopia

ecUtopia, das Unternehmen Beyond EDI mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, wurde 2011 gegründet und betreibt eine erstklassige, Cloud-basierte Plattform für das gesamte Supply-Chain-Management, die auf EDI- und B2B-E-Commerce-Methoden basiert. ecUtopia ist mit seinen Dienstleistungen, die sich auf die Verbesserung aller Aspekte der Lieferkette konzentrieren, ein vertrauenswürdiger B2B-E-Commerce-Anbieter für Tausende von privaten und öffentlichen Unternehmen weltweit. Seit 2012 ist ecUtopia jedes Jahr um 40 % oder mehr gewachsen und in Anerkennung dieses Wachstums wurde ecUtopia in die Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Vereinigten Staaten für 2018 aufgenommen. Die Mitarbeiter von ecUtopia werden von ihren Kunden für ihre hervorragende Unterstützung und ihren Kundenservice regelmäßig für Preise von Industrie- und Handelsorganisationen nominiert. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ecutopia.com.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Fulfillment, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssytem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vornauf zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.truecommerce.com.

