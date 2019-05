Nasdaq-100 - Eskalation im Handelsstreit

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Das Ziel bei 7.510 Punkten erreicht, zwei starke Umkehrkerzen im Tageschart ausgebildet, und dann das: Der Nasdaq-100 Index steht zum Wochenstart erheblich unter Druck. Vom bullischen Reversal am Freitag ist nichts mehr zu sehen. Der Grund ist schnell gefunden. Wieder einmal ist es der Handelsstreit. Nachdem sich die USA und China in der Vorwoche nicht einigen konnten, hat Trump die Zölle gegenüber China erneut angehoben. China wiederum hat heute Gegenmaßnahmen angekündigt. Auf US-Waren im Umfang von 60 Milliarden USD sollen die Zölle erhöht werden, die Zollsätze liegen dann zwischen 10 und 25 Prozent. Zudem könnten die Einfuhr von US-Landwirtschaftserzeugnissen und Energie gestoppt, Boeing-Orders reduziert und der Handel mit Dienstleistungen zwischen den USA und China eingeschränkt werden, so ein Bericht der "Global Times".

Highbeta-Werte wie Chipaktien werden heute einmal mehr in Grund und Boden verkauf. Die Institutionellen reduzieren ihr Risiko. Ebenfalls schwach ist der Hardware-Sektor. Die Apple-Aktie verliert mehr als 5% und zieht auch den Branchenindex mit nach unten.

Rein formal hat der Nasdaq-100 Index eine kleine Kurslücke von Ende März auf Anfang April im heutigen Handel geschlossen. Auch wurde eine wichtige Horizontale bei 7.346 Punkten erreicht. Temporäre Erholungen dürften es schwer haben über 7.500 Punkte hinauszukommen. Auf diesem Kursniveau dreht der EMA50 inzwischen bärisch ein.

Fallen Gegenbewegungen überschaubar aus und markiert der Index weitere Tiefs in den kommenden Tagen, drohen dagegen Ziele im unteren 7.200-Punkte-Bereich. Auch der EMA200 wäre dann nicht mehr weit entfernt.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2019 - 13.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 13.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX7RSU 12,69 5.940 4,96 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7RTV 6,46 6.640 9,39 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.05.2019; 16:00 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX8QAM 10,57 8.620 6,26 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7VBM 6,41 8.080 11,07 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2019; 16:02 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Eskalation im Handelsstreit erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).