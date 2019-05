Die USA wollen mit Russland einen neuen Abrüstungsvertrag aushandeln. China, als weitere globale Atommacht, möchte sich nicht an den Gesprächen beteiligen.

China will sich nicht einem möglichen Vertrag zum atomaren Abrüsten mit Russland und den USA anschließen. "China sieht kein Interesse und keine Notwendigkeit, in die Gespräche zwischen Russland und den USA über eine nukleare Abrüstung einzusteigen", sagte Außenminister Wang Yi am Montag in der russischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...