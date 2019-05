Der Berliner Start-up-Investor Rocket Internet wirft seinen restlichen Anteil am Kochboxen-Versender Hellofresh auf den Markt. Die verbleibenden Aktien würden im Rahmen einer beschleunigten Platzierung institutionellen Investoren angeboten, teilte Rocket Internet am Montag nach Börsenschluss mit. "Die Platzierung startet sofort und wird voraussichtlich noch heute abgeschlossen."

Rocket Internet hält noch knapp 29 Prozent an Hellofresh. Das Paket war zu Börsenschluss am Montag 373 Millionen Euro wert. Rocket hatte das Unternehmen Ende 2017 an die Börse gebracht. 2018 war Hellofresh schneller gewachsen als erwartet. Zudem war der operative Verlust geringer ausgefallen als befürchtet.

Rocket Internet gründet und investiert in Internet- und Technologieunternehmen. Im vergangenen Jahr gingen die Online-Möbelhändler Westwing und Home24 an die Börse. Dazu kommen Hellofresh und Delivery Hero . Rocket Internet selbst ist ebenfalls an der Börse notiert und im MDax für mittlere Unternehmen gelistet./fba/he/DP/fba

ISIN DE000A12UKK6 DE000A2E4K43 DE000A161408 DE000A14KEB5

