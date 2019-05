London - Der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und China hat den Anlegern an Europas wichtigsten Aktienmärkten den Wochenstart verhagelt. Der EuroStoxx schloss mit einem Minus von 1,20 Prozent bei 3320,78 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an den vierprozentigen Rückgang in der Vorwoche an. Für den Cac 40 in Paris ging es am Montag um 1,22 Prozent auf 5262...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...