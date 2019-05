Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird die Märkte noch lange beschäftigen, sagen Experten. Anleger müssen sich auf Kursschwankungen einstellen.

Es war ein Tweet, der die Märkte aus ihrer Ruhe riss. Seit US-Präsident Donald Trump am 5. Mai über Twitter ankündigte, binnen Wochenfrist die Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar von zehn auf 25 Prozent zu erhöhen, sind die politischen Risiken zurück an den Börsen.

Zuvor hatten die Märkte erwartet, dass sich die USA und China im Handelsstreit bald einigen werden und die bislang verhängten Zölle fallen lassen. "Die Neuigkeiten waren ein Schock", meint Seema Shah, Strategin beim Vermögensverwalter Principal Global Investors. Seit Freitag sind die US-Strafzölle in Kraft, und am Montag kündigte die chinesische Regierung als Vergeltungsmaßnahme ab Juni Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar an.

Der derart eskalierende Handelskonflikt macht die Anleger zusehends nervös. Der Dax rutschte nach der Ankündigung aus Peking zu Wochenbeginn gut 1,5 Prozent ins Minus. In den vergangenen sechs Handelstagen hat er nach dem bis dato hervorragenden Jahresauftakt mit einem Plus von in der Spitze 17,6 Prozent unter dem Strich fast viereinhalb Prozent verloren. Beim US-Aktienindex S&P 500 summierten sich die Verluste vergangener Woche auf zwei Prozent. Und am Montag starteten die großen Indizes der Wall Street mit Verlusten von weiteren zwei Prozent in den Handel.

"Angstbarometer" steigen

Noch besser als an reinen Aktienindizes lässt sich die Unsicherheit an den Volatilitätsindizes ablesen. Sie bilden die erwarteten Schwankungen an den Börsen ab und gelten als eine Art "Angstbarometer" für die Märkte. Noch im April lag der VDax new für den hiesigen Leitindex Dax auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr, sein Pendant VIX für den S&P 500 notierte so niedrig wie zuletzt im Herbst. Jetzt stiegen beide Indizes deutlich an. Das deutet auf weitere Kursverluste hin.

Zu erklären sind diese möglichen Kurseinbrüche mit der Politik. Lange Zeit galt an den Finanzmärkten das Sprichwort "Politische Börsen haben kurze Beine". Gemeint ist damit, dass politische Entscheidungen zwar kurzfristig die Stimmung beeinflussen, aber langfristig die Wirtschafts- und Gewinnentwicklungen der Unternehmen nicht wesentlich beeinträchtigen.

Doch das stimmt so eben nicht mehr. "Der Handelskonflikt stellt zwar nicht unmittelbar die volkswirtschaftlichen ...

