Zürich (ots) - An der Generalversammlung von pr suisse, dem

Schweizer Berufsverband mit rund 1'450 PR- und Kommunikationsprofis,

im Museum für Kommunikation in Bern, stimmten die Mitglieder allen

Anträgen des Zentralvorstands ohne Gegenstimmen zu und erteilten

Décharge für das Geschäftsjahr 2018.



pr suisse geht neue Wege mit einem Personenzertifikat für

PR-Profis: Erste "Zertifizierte/r Kommunikationsberater/in" gemäss

internationaler Norm SN EN ISO/IEC 17024:



Festigung des Berufsbildes und digitale Transformation stehen

weiterhin im Zentrum der Verbandsstrategie. Die Einführung des

Personenzertifikats nach ISO Norm im Bereich der Kommunikation

verleiht Arbeitnehmenden einen Expertenstatus in Strategie, Beratung

und Führung und Arbeitgebenden sowie Kunden eine zuverlässige

Einschätzung der Kompetenzen der Zertifikatsinhaber. «Das

Personenzertifikat ist in jeder Beziehung die beste Antwort auf die

aktuellen Herausforderungen der Kommunikation in der digitalen

Transformation», sagt Judith Lauber, Präsidentin von pr suisse.

Banken, Versicherungen und die IT Branche haben die Anforderungen

nach neutral ausgewiesener Kompetenz längst erkannt,

Personenzertifikate sind in diesen Branchen etabliert. Das Zertifikat

ist keine Wissensprüfung, sondern ein Qualitätslabel. Die

Zertifizierung steht unter der Ägide und Aufsicht der neutralen und

unabhängigen Personenzertifizierungsstelle SAQ. Die nächste

Zertifikatsprüfung ist für den Herbst 2019 vorgesehen.

(https://prsuisse.ch/de/personenzertifikat/uebersicht)



Neues bei der höheren Berufsbildung: Neue Prüfungsordnung für

PR-Fachleute und Zusammenlegung der Höheren Fachprüfung mit ks/cs

Kommunikation Schweiz:



Die eidgenössische Berufsprüfung (PR Fachleute) und Höhere

Fachprüfung (ehemaliger PR-Berater) stellen sich ebenfalls der

digitalen Transformation und weiteren Berufsentwicklungen. Die

Berufsprüfung wird zum ersten Mal im Oktober 2019 im neuen Kleid

durchgeführt. Prüfungsordnung und Wegleitung wurden durch das SBFI

(Staatssekretariat für Bildung Forschung und Innovation) genehmigt.

Die Höhere Fachprüfung wurde ihrerseits 2018 mit ks/cs Kommunikation

Schweiz entsprechend dem neuen Berufsbild und den Fachkompetenzen

zusammengelegt. 2019 werden Prüfungsordnung und Wegleitung erarbeitet

und dem SBFI zur Genehmigung unterbreitet.



Übernahme der operativen Leitung des Swiss Award Corporate

Communications:



Im Berichtsjahr 2018 hat pr suisse die Trägerschaft des Swiss

Award Corporate Communications inklusive sämtlicher damit verbundenen

Markenrechte übernommen. Seit diesem Jahr liegt darüber hinaus auch

die operative Verantwortung des Awards bei pr suisse. 2020 wird der

Award zum ersten Mal unter der neuen Leitung durchgeführt. Ziel ist

es, der Qualitätsdiskussion in der Branche eine Plattform zu bieten

und so das Ansehen des Berufsstandes sowie die Wahrnehmung und die

Akzeptanz der Unternehmenskommunikation zu fördern.



Wechsel im Zentralvorstand:



Cla Martin Caflisch, Präsident der Berner PR-Gesellschaft (BPRG)

trat nach sechs Jahren aus dem Zentralvorstand zurück. Seine

Nachfolge tritt Barbara Meier an, Vizepräsidentin der BPRG. Sie wird

künftig als Delegierte der BPRG die Geschicke des Berufsverbandes pr

suisse mitgestalten. Alle anderen Vorstandsmitglieder des

Zentralvorstands stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung:

Hertha Baumann, Delegierte SRRP, Simone Bianchi, Delegierter STRP,

Brigitte Heinrich, Delegierte ZSPR, Suzanne Rouden, Präsidentin

Prüfungskommission, Regula Ruetz, Präsidentin NPRG, Anita Schweizer,

Präsidentin PROL, Christian Wick, Präsident ZPRG, Judith Lauber,

Präsidentin pr suisse.



