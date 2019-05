Missgeschick am Flughafen in Dortmund: Ein Fahrzeug touchierte die parkende Maschine der Bundeskanzlerin. Merkel selbst war zu dem Zeitpunkt nicht an Bord.

Die Bundesregierung hat kein Glück mit ihren Flugzeugen. Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Regierungsmaschinen aus unterschiedlichen Gründen am Boden bleiben mussten, wurde an diesem Montag die Maschine von Bundeskanzlerin Angela Merkel beschädigt.

So fuhr ein Bodenfahrzeug auf dem Flughafen Dortmund gegen den Rumpf des parkenden Flugzeugs. Die Kanzlerin sei zum Zeitpunkt des Missgeschicks nicht an Bord gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Montag.

Das Fahrzeug habe die stehende "Global 5000" touchiert, hieß es in einem Tweet ...

