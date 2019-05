Restrukturierung der Finanzen wird voraussichtlich über ein

"Pre-Packaged"-Chapter-11-Verfahren abgewickelt und wird die

langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens um mehr als 5,8

Milliarden US-Dollar reduzieren



Der vorgelegte Restrukturierungsplan sieht 1,75 Milliarden

US-Dollar an frischem Kapital und bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar an

zusätzlichen Mitteln nach Zustandekommen vor



Der Geschäftsbetrieb von Weatherford wird ohne Unterbrechung

fortgeführt und es werden auch keine Auswirkungen auf Kunden,

Händler, Partner oder Beschäftigte erwartet



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) ("Weatherford" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt,

dass es mit einer Gruppe von Inhabern seiner Schuldverschreibungen

(die "Ad-hoc Noteholder-Gruppe"), die gemeinsam rund 62 Prozent der

unbesicherten Senior Notes hält oder kontrolliert, eine Vereinbarung

zur Unterstützung eines Restrukturierungsplans (die

"Restrukturierungsvereinbarung") getroffen hat. Die empfohlene

umfangreiche Finanzumstrukturierung würde zu einer erheblichen

Verringerung bei den langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens

und den damit verbundene Zinsaufwendungen führen, Zugriff auf

zusätzliche Finanzmittel bieten und zum Aufbau einer nachhaltigeren

Kapitalstruktur beitragen.



Die Transaktion führt beim Netto-Verschuldungsgrad auf

Pro-forma-Basis bis Ende 2019 zu einem Faktor von 2,7 oder darunter.

Der Geschäftsplan des Unternehmens sieht unter der neuen

Kapitalstruktur die Schaffung einer erheblichen Menge an freiem

Cashflow, wodurch der Netto-Verschuldungsgrad 2020 auf das 1,8-Fache

und 2021 auf das 1,2-Fache verringert werden kann.



Weatherford geht davon aus, dass die Restrukturierungsvereinbarung

über ein "Pre-Packaged"-Chapter-11-Verfahren umgesetzt werden kann

und dass es eine Insolvenz gemäß Chapter 11 des US-amerikanischen

Insolvenzrechts sowie ein Verfahren zur Konkursverwaltung unter

irischem Recht (zusammen die "Fälle") beantragen kann. Weatherford

beabsichtigt im Rahmen dieses Verfahrens, sich weiterhin mit seinen

Kreditgebern zu Fragen, die sich im Zusammenhang mit einem

vorgelegten Reorganisationsplan vor Einreichung eines

Insolvenzantrags ergeben, auszutauschen und damit anzufangen, diese

um ein entsprechendes Votum zu bitten.



"Im Laufe des letzten Jahres haben wir einen unternehmensweiten

Transformationsprozess in Gang gesetzt, um unseren Geschäftsbetrieb

grundsätzlich zu verbessern und um Weatherford auf lange Sicht zu

stärken", sagte Mark A. McCollum, Präsident und CEO von Weatherford.

"Trotz der herausfordernden Dynamik im Markt, der sich unsere Branche

weiterhin gegenübersieht, sind wir davon überzeugt, dass unsere

Umbaustrategie, die unserer Fähigkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen

verbessern, unsere Kostenstruktur verschlanken und für mehr Effizienz

sorgen soll, mit der wir bessere Preise für unsere Produkte und

Dienstleistungen anbieten können, Weatherford auf den Weg für einen

langfristigen Erfolg bringt. Wir haben es allerdings nach wie vor mit

einem hohen Schuldenniveau zu tun, das sich auf unsere Fähigkeiten

auswirkt, in unser Unternehmen zu investieren und weitere Elemente

unseres Umbauplans einzuführen. Wir freuen uns darüber, dass die

Inhaber unserer Schuldverschreibungen den langfristigen Wert sehen,

den Weatherford mit einer besseren Geschäftsbilanz schaffen kann,

nicht zuletzt auch, weil wir daran arbeiten, dass volle Potenzial

unseres Geschäftsumbaus zu entfalten. Wir erwarten, dass die neue

Kapitalstruktur uns in die Lage versetzen wird, auch weiterhin auf

Grundlage unserer Dynamik Umsatz zu generieren und ein echt

integriertes Dienstleistungsunternehmen mit einer nachhaltigen

Rentabilität und Potenzial für ein langfristiges Wachstum

aufzubauen."



BEDINGUNGEN DER FINANZRESTRUKTURIERUNG



Unter den Bedingungen der Restrukturierungsvereinbarung würden

sich die Inhaber unbesicherter Schuldverschreibungen des Unternehmens

bereiterklären, unbesicherte Senior Notes im Wert von rund 7,4

Milliarden US-Dollar für rund 99 Prozent des Eigenkapitals im

Unternehmen zu tauschen und 1,25 Milliarden US-Dollar für neue

unbesicherte Senior Notes der B-Tranche (die "Tranche B Notes")

bereitzustellen.



Die Restrukturierungsvereinbarung sieht vor, dass Weatherford

Mittel aus Beteiligungen in Höhe von rund 1,75 Milliarden US-Dollar

in Form von unter Insolvenzaufsicht stehenden (Debtor-In-Possession,

DIP) Finanzmitteln erhält. Diese setzen sich zusammen aus einem

befristeten DIP-Darlehen in Höhe von rund 1,0 Milliarden US-Dollar,

das von bestimmten Mitgliedern der Ad-hoc Noteholder-Gruppe voll

aufgefangen wird, sowie einem nicht genutzten revolvierenden

Kreditrahmen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, der von bestimmten

kreditgebenden Banken von Weatherford bereitgestellt wird und im

Rahmen des Chapter-11-Verfahren verfügbar wäre. Führend ist hier die

Citigroup, wobei die Bedingungen noch vereinbart werden müssen.



Die Restrukturierungsvereinbarung sieht zudem eine Beteiligung von

bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar an neuen unbesicherten Senior Notes

der A-Tranche (die "Tranche A Notes") vor, die von bestimmten

Mitgliedern der Ad-hoc Noteholder-Gruppe aufgefangen und bei Bedarf

ausgezahlt werden, um die DIP-Finanzmittel und ausstehende Schulden

aus dem revolvierenden Kredit zurückzuzahlen, Fallkosten zu

begleichen und das Unternehmen am Ende des Verfahrens zu

rekapitalisieren.



Für die Transaktion hätte das Unternehmen auf Pro-forma-Basis

Fremdkapital in Höhe von insgesamt bis zu 2,50 Milliarden US-Dollar

zur Verfügung, die auf Grundlage verschiedener Faktoren am Ende des

Verfahrens verringert werden könnten. Der Ausgabeumfang der Tranche A

Notes kann auf Grundlage des erwarteten Bedarfs an Barmitteln am Ende

des Verfahrens durch das Unternehmen nach unten korrigiert werden,

wodurch der Umfang der Ausgabe von Tranche A Notes unter der von

bestimmten Mitgliedern der Ad-hoc Noteholder-Gruppe aufgefangenen

Marke von 1,25 Milliarden US-Dollar liegen könnte. Außerdem können

bis zu 500 Millionen US-Dollar der 1,25 Milliarden US-Dollar für

Tranche B Notes nach Ermessen jedes einzelnen Inhabers vor Eintreten

eines Bedarfsfalls in Eigenkapital umgewandelt werden, wobei der im

Chapter-11-Plan vereinbarte durchschnittliche Eigenkapitalwert gilt.



Auf der Grundlage der 2,50 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital im

Bedarfsfall und der jeweils zum Jahresende 2019, 2020 bzw. 2021

erwarteten Barmittel in Höhe von rund 500 Millionen US-Dollar, 750

Millionen US-Dollar bzw. 1,18 Milliarden US-Dollar, sagt das

Unternehmen einen jeweiligen Faktor des Nettoverschuldungsgrads von

2,7, 1,8 bzw. 1,2 voraus.



GESCHÄFT WIRD NICHT BEEINTRÄCHTIGT



Die Restrukturierungsvereinbarung sieht vor, dass das Unternehmen

seinen Geschäftsbetrieb aufrechterhält und seine Anlagen weiter

betreibt, und zwar ohne Unterbrechung für seine Kunden, Händler,

Partner oder Mitarbeiter, und dass sämtliche Forderungen gegenüber

dem Unternehmen (gleichgültig, ob sie vor oder nach Eintreten der

Fälle gemäß dem Insolvenzrecht unter Chapter 11 bestanden oder

bestehen) unter den üblichen Bedingungen des Geschäftsverkehrs in

vollem Umfang beglichen werden.



McCollum sagte weiter: "Ich möchte mich bei allen von uns hoch

geschätzten Mitarbeitern, Kunden, Händlern und Partnern für ihr

fortlaufendes Engagement und ihre Unterstützung bedanken. Wir

ergreifen diese Maßnahmen, damit wir unsere Arbeit in jedem Fall noch

besser machen können und unseren Verpflichtungen gegenüber allen

wichtigen Interessengruppen gerecht werden und damit wir Weatherford

so stark wie möglich machen. Wir erwarten keinerlei betrieblichen

Unterbrechungen durch diese Ankündigung. Unsere Kunden, Partner,

Mitarbeiter und Händler müssen sich auf keinerlei Veränderung bei

unserem Geschäftsgebaren einstellen und wir erwarten, dass sie sich

nach Abschluss einer Restrukturierung auf eine Verbesserung

einstellen können. Wir erwarten, dass eine Restrukturierung eine

bessere Liquidität und eine größere finanzielle Stabilität und

Flexibilität bringen wird, wodurch wir in die Verbesserung unserer

Plattform und ebenso weiterhin in die Mittel investieren können, die

für das Wachstum unseres Geschäfts nötig sind. Wir sind

zuversichtlich, dass diese Schritte es uns erlauben werden, den

eingeschlagenen Weg zum Umbau unseres Unternehmens fortzusetzen und

Weatherford auf lange Sicht erfolgreich zu positionieren."



Lazard fungiert als Finanzberater für das Unternehmen, Latham &

Watkins, LLP, ist als Rechtsberater tätig und Alvarez & Marsal hat

die Aufgabe als Berater in Restrukturierungsfragen übernommen.

Evercore fungiert als Finanzberater für die Ad-hoc Noteholder-Gruppe

und Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP als deren Rechtsberater.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 650 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten

Sie unter http://www.weatherford.com und setzen Sie sich mit

Weatherford in Verbindung auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&

l=de&o=2464038-1&h=558893783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2464038-1%26h%3D1698996149%26u%3Dhttps%253A%252

F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=L

inkedIn), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2464038-1&h=3

221530639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o

%3D2464038-1%26h%3D578545149%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.c

om%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2464038-1&h=3899739108&u=https%3A%2F%2Fc21

2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2464038-1%26h%3D4099457817

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwit

ter&a=Twitter) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24640

38-1&h=910334763&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D2464038-1%26h%3D328328474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.you

tube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich

um zukunftsgerichtete Aussagen. Daneben kann unser Management von

Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen in mündlicher Form machen.

Sämtliche Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Tatsachen

darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen können mit den Worten "glauben", "erwarten", "antizipieren",

"vorausblicken", "planen", "schätzen", "können", "werden", "könnte",

"sollte", "versuchen" oder "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen

gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere

gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf unsere

Geschäfte, die allgemeine Wirtschaftslage und andere zukünftige

Ereignisse und Bedingungen wieder und sie beruhen auf den derzeit

verfügbaren finanziellen und wirtschaftlichen Daten und

Wettbewerbsinformationen sowie auf unseren aktuellen Geschäftsplänen.

Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Risiken und

Unsicherheiten, die sich auf unserer Geschäfte, Märkte,

Dienstleistungen, Preise oder andere Faktoren auswirken können, wie

sie im Abschnitt "Risk Factors" unserer Einreichung bei der

Securities and Exchange Commission (die"SEC") dargelegt werden,

wesentlich von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Wir sind

zwar der Auffassung, dass unsere Annahmen gut begründet sind, weisen

Sie aber darauf hin, sich nicht auf irgendeine der

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es äußerst schwierig

ist, die Auswirkung von bekannten Faktoren vorherzusagen, und

unmöglich, sämtliche Faktoren vorherzusehen, die sich auf unsere

tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Zu den wichtigen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen

angegeben abweichen, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die

Fähigkeit, einen Reorganisationsplan in Übereinstimmung mit den

Bedingungen der Restrukturierungsvereinbarung zu beschließen und

umzusetzen; Risiken im Zuge des Insolvenzverfahrens, wie etwa unsere

Fähigkeit, die Zustimmung des Insolvenzgerichts im Hinblick auf die

o.g. Fälle eingereichten Maßnahmen zu erhalten, die Ergebnisse aus

den Entscheidungen des Insolvenzgerichts und im Zusammenhang mit den

o.g. Fällen im Allgemeinen sowie dem Zeitrahmen, der uns auferlegt

wird, um unter den Bedingungen einer Insolvenz zu operieren; die

Wirksamkeit der Gesamtmaßnahmen zur Restrukturierung nach Eintreten

der o.g. Fälle und jede weitere Strategie, die wir möglicherweise

einsetzen, um unsere Liquidität und Kapitalmittel zu beeinflussen;

die Maßnahmen und Entscheidungen von Kreditgebern, Regulierern und

anderen Drittparteien, deren Interessen in den o.g. Fällen betroffen

sind, die unsere Fähigkeit, einen Reorganisationsplan zu beschließen

und umzusetzen, beeinträchtigen können; uns auferlegte

Beschränkungen, die sich aus den Bedingungen irgendeiner unter

Insolvenzaufsicht stehenden Kreditfazilität, auf die wir uns im

Zusammenhang mit den o.g. Fällen einigen, ergeben, und

Beschränkungen, die vom Insolvenzgericht auferlegt werden; unsere

Fähigkeit, das von uns angegebene Umsatzziel und den anvisierten

Pro-Forma-Verschuldungsgrad zu erreichen und freien Cashflow zu

generieren, um unsere Verschuldung weiter zu verringern; ein

Abschwung der Weltwirtschaft und der allgemeinen Bedingungen auf dem

Kapitalmarkt, Veränderungen bei den staatlichen Regulierungen und

damit verbundene Kosten zur Einhaltung dieser Regeln und Kosten für

Rechtsverfahren sowie weitere Faktoren, die in unserer Einreichung

bei der SEC dargelegt sind. Weitere Einzelheiten zu diesen und

anderen Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risk Factors" in unserem

letzten Jahresbericht auf Formular 10-K und im Quartalsbericht auf

Formular 10-Q sowie in unseren Einreichungen bei der SEC dargelegt.

Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer

Gesamtheit diesem Warnhinweis. Die von uns gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zu dem Zeitpunkt,

an dem sie gemacht wurden. Von Zeit zu Zeit können Faktoren entstehen

oder Ereignisse vorkommen, die dazu führen könnten, dass unsere

tatsächlichen Ergebnisse vom oben Dargelegten abweichen. Wir

verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in

dem Maße, in dem es durch Gesetze vorgeschrieben wird.



KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF UND KEIN KAUFANGEBOT



Alle neuen Wertpapiere, die nach den Transaktionen zur

Restrukturierung ausgegeben werden, können möglicherweise nicht unter

den derzeit gültigen Bedingungen des Securities Act von 1933 (der

"Securities Act") oder irgendeinem bundesstaatlichen Wertpapiergesetz

eingetragen werden, aber sie können möglicherweise unter Berufung auf

eine Ausnahme von einer solchen Registrierung, wie sie im

US-amerikanischen Insolvenzrecht vorgesehen ist, ausgegeben werden.

Solche neuen Wertpapiere können in den Vereinigten Staaten aufgrund

einer fehlenden Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von

Registrierungsvorgaben des Securities Act und irgendeines anwendbaren

bundesstaatlichen Wertpapiergesetzes möglicherweise nicht angeboten

oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot

zum Verkauf oder Kauf eines der hier gemeinten Wertpapiere, noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs- oder Kaufangebots für diese

dar, und auch ist diese Pressemitteilung keine Aufforderung zur

Einwilligung oder zur Zustimmung, einen Insolvenzplan unter Chapter

11 zu akzeptieren. Jede Aufforderung oder jedes Angebot zum Kauf wird

es immer nur im Anschluss an ein vertrauliches Angebotsmemorandum und

eine Erklärung zum Haftungsausschluss geben und sich lediglich an

solche Personen richten bzw. in solchen Gerichtsbarkeiten gemacht

werden, für die bzw. in denen die entsprechenden Gesetze dies

erlauben.



