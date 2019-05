VOLKSWAGEN AG: DGAP-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AG / Schlagwort(e): Börsengang VOLKSWAGEN AG: 13.05.2019 / 20:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der Volkswagen AG, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, grundsätzlich einen Börsengang der TRATON SE durchzuführen und vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklung vor der Sommerpause 2019 anzustreben. Die Volkswagen AG wird eine formelle Ankündigung des Börsengangs (Intention to Float) zu gegebener Zeit zusammen mit der TRATON SE veröffentlichen. 13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VOLKSWAGEN AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg Deutschland Telefon: +49 (0)5361 9 - 49840 Fax: +49 (0)5361 9 - 30411 E-Mail: oliver.larkin@volkswagen.de Internet: www.volkswagenag.com/ir ISIN: DE0007664039, DE0007664005 WKN: 766403, 766400 Indizes: DAX, Euro Stoxx 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 810549 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810549 13.05.2019 CET/CEST ISIN DE0007664039 DE0007664005 AXC0311 2019-05-13/20:37