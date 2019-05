TORONTO, May 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toronto Wolfpack RLFC ("Toronto Wolfpack") wird als erstes professionelles Sportteam in den florierenden CBD-Markt einsteigen. Toronto Wolfpack und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft HowlBrands Inc. haben eine endgültige Vereinbarung mit ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD. U)(FWB:8K51)(OTC: WLDCF) und Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW)(FWB:2K6)(OTC: QILFF) abgeschlossen, um eine Reihe von speziell auf Sportler ausgerichteten Cannabidiol-Produkten auf den Markt zu bringen.



Toronto Wolfpack und HowlBrands planen, in den kommenden Monaten eine mit CBD versetzte topische Creme mit dem Namen "Rugby Strength" als ihr Einführungsprodukt auf den Markt zu bringen. "Rugby Strength" ist speziell formuliert, um akute Schmerzen zu bekämpfen. Sie zieht schnell ein und bringt intensive Linderung bei tiefsitzenden Beschwerden. Die Creme wird aus einem Vollspektrum-CBD-Extrakt aus 100 % biologisch angebautem Hanf und einer Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, enthält null THC und hat daher keine psychoaktive Wirkung.

Mit diesem neuen Unternehmen steigt der Wolfpack in den CBD-Markt ein, der bis zum Jahr 2022 schätzungsweise einen Wert von 22 Milliarden US-Dollar erreichen wird und der darauf abzielt, die Art und Weise zu modernisieren, wie nicht nur Sportler, sondern alle Menschen mit Schmerzen umgehen.

HowlBrands

HowlBrands ist ein Branding- und Produktentwicklungsunternehmen an der Schnittstelle von Sport und Wellness mit einem besonderen Fokus auf CBD. David Argyle, Vorsitzender des Toronto Wolfpack, sprach über das beispiellose Unterfangen:

"HowlBrands ziel darauf ab, mit Verbrauchern innerhalb und außerhalb der Rugby- und Sportwelt zu interagieren. Genauso wie man nicht unbedingt ein Sportler sein oder Sport treiben muss, um Nike-Schuhe zu tragen, muss man auch kein Sportler sein oder Sport treiben, um Rugby Strength oder andere HowlBrands-Produkte zu verwenden. Jeder, der Schmerzen, wunde Stellen oder körperliche Beschwerden hat, kann Rugby Strength nutzen."

Eva Allouche, Head of Global Brands bei HowlBrands, sprach über das Ziel des Partnerschaftsteams:

"Unser Ziel ist es, die Lücke zwischen Profisport und CBD zu schließen, um Sportlern, aktiven Menschen und allen, die körperliche Beschwerden haben, eine Reihe einzigartiger Wellness-Produkte zur Verfügung zu stellen, die die unbestreitbaren therapeutischen Vorteile von CBD aus hanfbasiertem CBD bieten. Bei HowlBrands geht es um mehr als nur darum, Athleten und Aktiven eine Schmerzlösung anzubieten, es geht darum, die Bedeutung des Wortes Wellness durch Marken zu vertiefen, die den Diskurs rund um ganzheitliche Ansätze eröffnen, mit denen wir uns selbst angemessen versorgen können. Bei HowlBrands geht es darum, das Leben der Menschen zu bereichern."

Go-To-Market Strategy

Die Go-To-Market-Strategie Die Marke HowlBrands wird in den USA und im Vereinigten Königreich online angeboten und außerdem ein expansives Vertriebsnetz von 80.000 Einzelhandelsgeschäften und Apotheken sowie GMP-zertifizierten Einrichtungen nutzen.

International Cannabis und Organic Flowers spielen eine entscheidende Rolle beim weltweiten Vertriebsplan, der darauf abzielt, mehrere CBD-versetzte Produktlinien über HowlBrands verfügbar zu machen. Dazu gehören topische Cremes, therapeutisches Linderungsbalsam, Schmerztinkturen für Sportverletzungen, Bäder und Roll-ons, deren Wirkstoffe dank einer einzigartigen Entwicklungsmethode schnell aufgenommen werden und besonders tief eindringen.

Entsprechend den Kernwerten des Toronto Wolfpack wird ein Teil der Erlöse von Rugby Strength in die Entwicklung von Rugby weltweit reinvestiert.

Herstellung

Alle HowlBrands-Produkte, einschließlich Rugby Strength, werden von einem Team von Medizinern und Naturexperten entwickelt und formuliert und mit THC-freiem CBD-Extrakt aus biologisch angebautem Hanf hergestellt. Unsere Fertigungspartner erfüllen die höchsten Standards der Branche und liefern eine umfassende Dokumentation für jede einzelne Charge. Alle Ergebnisse werden durch strenge Tests von Drittanbietern bestätigt und alle unsere Produkte verfügen über eine Akkreditierung, die bestätigt, dass sie THC-frei, GVO-frei, glutenfrei, vegan und bio sind.

Über das Wolfpack

Das Toronto Wolfpack ist ein professionelles Rugby-Team, das sich der Aufgabe verschrieben hat, sich durch die Ränge des Rugby League Football von Liga 1 bis zur Super League hindurch zu kämpfen. Wir sind die erste nordamerikanische Mannschaft, die in der RFL spielt, und die erste transatlantische Profisport-Mannschaft der Welt. Die Wolfpack-Organisation ist von der Überzeugung getrieben, dass die Welt mit mehr Rugbybällen in den Händen von Kindern schöner wird. Darüber hinaus streben wir die Schaffung eines globalen Zentrums für Rugby-Exzellenz in Toronto an, um das Beste von Ontario zu präsentieren, indem wir familiengeführte lokale Unternehmen unterstützen und den transatlantischen Handel zwischen nordamerikanischen und britischen Partnern aktiv fördern.

Das Toronto Wolfpack verfügt über ein beeindruckendes und stetig wachsendes Medienprofil mit einer Sendung, die über 140 Millionen Haushalte erreicht, spielt in Stadien mit bis zu 9.500 Fans bei Heimspielen während der RFL-Meisterschaft, organisiert hochgelobte Spieltagerlebnisse und hat eine Präsenz in den Social Media mit mehr als 100.000 verifizierten Anhängern, die mitbeobachten, wie der Verein jedes Jahr an Stärke zunimmt.

Das Wolfpack steht zurzeit an der Spitze der RFL-Championship-Tabelle mit einem Rekord von 12-1 in einer Liga mit Teams aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Kanada, und es hat sich dem Ziel verschrieben, für die Saison 2020 in die Super League aufzusteigen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "weitermachen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorwegnehmen", "einschätzen", "könnte", "wird", "potentiell", "vorgeschlagen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder beinhalten die Angabe, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "könnten" oder "werden". Diese Informationen stellen nur eine Prognose dar. Es wurden verschiedene Annahmen herangezogen, um zu den Schlussfolgerungen zu gelangen oder die Projektionen zu machen, die in den zukunftsgerichteten Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, beschränken sich aber nicht nur auf Aussagen über die Position und Rolle des Toronto Wolfpack im CBD-Markt; das Ziel des Wolfpacks, in die Super League aufzusteigen; die Go-to-Markets-Strategie des Toronto Wolfpacks; die Wirksamkeit der Produkte von Toronto Wolfpack und HowlBrands; politische Veränderungen in Kanada und international; zukünftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen bezüglich Cannabis in Kanada und international; die Fähigkeit des Toronto Wolfpacks, sich Vertriebskanäle im Ausland zu sichern; Wettbewerb und andere Risiken, die das Toronto Wolfpack und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden warnenden Aussagen ausdrücklich qualifiziert und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Außer, wenn dies durch das geltende Wertpapiergesetz vorgeschrieben sein sollte, ist weder das Toronto Wolfpack noch HowlBrands verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, zu reflektieren oder um auf unvorhergesehene Ereignisse hinzuweisen, die durch neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder auf andere Weise zustande kommen.

