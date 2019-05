Produktionsstätte für Luft- und Raumfahrtbauteile ist betriebsbereit

Sintavia, LLC, der führende Zulieferer von additiv gefertigten Metallen für die Luft- und Raumfahrtindustrie und den Verteidigungssektor, hat offiziell die Türen zu seiner neuen 55.000 Quadratfuß (ca. 5110 m2) umfassenden fortschrittlichen Fertigungsstätte in Hollywood im US-Bundesstaat Florida eröffnet. Die neue Produktionsanlage, die zugleich als Hauptsitz des Unternehmens dient, wurde am 9 Mai im Rahmen einer Eröffnungsfeier eingeweiht, der 150 Kunden, Industriepartner und Regierungsvertreter beiwohnten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190513005911/de/

Sintavia's grand opening was attended by over 150 customers and industry partners on May 9th, 2019. From left to right, Mayor Josh Levy, City of Hollywood; Mr. Masaki Nakajima, CEO and President of Sumitomo Corporation of Americas; Brian Neff, Sintavia's Founder, CEO, and Co-Owner; Jana Neff, Sintavia's Co-Owner; Mr. Toyoyuki Sato, Corporate Officer of Taiyo Nippon Sanso Corporation; and Dr. Wazir Ishmael, City Manager of Hollywood, Florida. (Photo: Business Wire)