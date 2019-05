Eine Gewitterfront mit Starkniederschlägen und Hagel verursachte am Samstagabend im Mürztal und weiter über die Bucklige Welt bis in die Südoststeiermark und Mattersburg ziehend erste schwere Schäden in der Landwirtschaft. Hagel an Erbeeren. Foto © Österreichische Hagelversicherung Auch die Steiermark betroffen - Gesamtschaden in der Landwirtschaft in...

Den vollständigen Artikel lesen ...