LÜBECK (dpa-AFX) - Neue Technologien und Geschäftsmodelle in der Individual- und Linienluftfahrt sind die Themen einer Tagung der Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze (IDRF), die am Dienstag (11.00 Uhr) in Lübeck beginnt. Zwei Tage lang wollen die Teilnehmer unter anderem über Risiken und Chancen für dezentrale Flugplatz-Infrastruktur diskutieren. Ein weiteres Thema wird nach Angaben der Veranstalter der Stand der Entwicklung emissionsarmer Flugzeuge sein. An der Tagung nehmen rund 100 Flughafenchefs, Wissenschaftler und Techniker teil. In der IDRF sind 74 regionale Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätze zusammengeschlossen./ems/DP/fba

