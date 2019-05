Wer den Markt für bedruckte Kunststoffröhren kennt, kann seit einiger Zeit einen Trend wahrnehmen: Es werden immer mehr Produkte mittels IML-Technologie gefertigt. Ein Anlass, um dieses Verfahren einmal dem bewährten Letterset-Verfahren gegenüberzustellen.Beginnen wir mit dem moderneren Verfahren IML. IML steht für "In Mould Labeling", das heißt, dass bedruckte Folien - sogenannte Labels - in einem automatisierten Vorgang in die Kontur eines Spritzgießwerkzeugs eingelegt und beim Einspritzen des flüssigen Kunststoffs mit diesem verbunden werden. Das dann fertige Produkt wird aus dem Werkzeug entnommen, ...

