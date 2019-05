Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA_DE: ThyssenKrupp am 13.5. -8,68%, Volumen 232% normaler Tage , IFX: Infineon am 13.5. -4,66%, Volumen 163% normaler Tage , CON: Continental am 13.5. -4,38%, Volumen 155% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 13.5. 0,75%, Volumen 70% normaler Tage , ANN: Vonovia SE am 13.5. 1,71%, Volumen 140% normaler Tage , LIN: LINDE am 13.5. 2,98%, Volumen 268% normaler Tage , DAX: -1,52% Aktie Symbol SK Perf. LINDE LIN 158.750 2.98% Vonovia SE ANN 48.820 1.71% Beiersdorf BEI 99.140 0.75% Continental ...

