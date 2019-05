Die neue Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage liegt in Großbritannien in Umfragen zur Europawahl klar vorne. Der Schlüssel zum Erfolg: Sie hat so gut wie keine Inhalte.

Großbritanniens jüngste Partei ist nur wenige Wochen alt. Sie hat kein Parteiprogramm, keine Basis und nur ein politisches Ziel. Trotzdem liegt sie in Großbritannien in Umfragen zur Europawahl weit vorne. Die Rede ist von der Brexit Party, dem jüngsten politischen Vehikel des Rechtspopulisten Nigel Farage.Einer aktuellen Umfrage der Wochenzeitung The Observer zufolge liegt die Brexit Party derzeit bei 34 Prozent, gefolgt von Labour (21 Prozent) und den Liberaldemokraten (12 Prozent). Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May kommt mit 11 Prozent gerade einmal auf den vierten Platz. Die Gegenreaktion auf den verpatzten Brexit-Prozess könnte somit heftig ausfallen.

Der Vorkämpfer und das öffentliche Gesicht der Brexit Party ist dabei kein Unbekannter: Nigel Farage hat über viele Jahre die United Kingdom Independence Party (Ukip) angeführt und die Forderung, dass Großbritannien die EU verlassen soll, salonfähig gemacht. Sieben Mal ist er mit dem Versuch gescheitert, sich als Abgeordneter ins britische Parlament wählen zu lassen. Seit 1999 sitzt er als Abgeordneter im Europaparlament.

Im vergangenen Dezember gab Farage seinen Austritt aus der Ukip-Partei bekannt, nachdem die Partei unter ihrem neuen Chef Gerard Batten vollends ins rechtsextreme Lager abgerutscht ist. Anfang des Jahres stellte sich Farage hinter die Brexit Party, die von seiner früheren Ukip-Parteikollegin Catherine Blaiklock gegründet wurde. Doch auch die Brexit Party hatte schnell ihr erstes Rassismus-Problem: Es wurde bekannt, dass Blaiklock seit 2017 auf Twitter mehrere Islam-feindliche Nachrichten veröffentlicht und Tweets von Rechtsextremen gepostet hat. Als der Guardian sie damit konfrontierte, trat Blaiklock unvermittelt zurück. Farage wurde zum Chef der Brexit Party, Blaiklock tauchte schnell in den Hintergrund ab.

Nigel Farage ist so etwas wie der Prototyp eines Rechtspopulisten: Er ist selbstverliebt und pompös, hat häufiger einen eher lässigen Bezug zur Wahrheit und hatte in der Vergangenheit keine erkennbaren Bedenken, fremdenfeindliche Ressentiments zu schüren, wenn er ...

