Anleger sind wegen der Eskalation im Handelskonflikt zwischen USA und China beunruhigt. Hält die Nervosität an? Was die Märkte am Dienstag bewegt.

Wird die Furcht vor einem Handelskrieg Anleger in Europa und den USA auch am Dienstag verschrecken? Chinas Finanzministerium hatte angekündigt, US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen und reagierte damit auf die US-Zölle auf chinesische Güter vom Freitag.

Auch Dax-Anleger befürchteten daher eine weitere Eskalation in dem Handelskonflikt zwischen den beiden Großmächten und stießen ihre Papiere ab. Der Deutsche Aktienindex Dax schloss am Montag 1,5 Prozent tiefer bei 11.876 Punkten. An den US-Börsen fielen die Verluste am Montag deutlich höher aus als in Europa.

Am Dienstag notiert der Dax vorbörslich allerdings minimal höher als am Tag zuvor. Die Anleger werden vor allem die internationale Politik weiter im Blick behalten: Neben den Beziehungen der USA zu China werden die Beziehungen zu Russland interessant. US-Außenminister Mike Pompeo will bei seinem ersten offiziellen Besuch in Russland mit seinem Kollegen Sergej Lawrow über die Lage in Venezuela und in Syrien sprechen. Zudem wird er auch mit Kremlchef-Putin sprechen.

Die Termine des Tages im Überblick:

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Montag deutlich im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 2,4 Prozent auf 25.324 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,4 Prozent auf 2.811 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich sogar um 3,4 Prozent auf 7.647 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die erneute Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat auch die Börse in Japan belastet. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor zuletzt 0,8 Prozent auf 21.021 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,6 Prozent nach auf 1.531 Zähler. Die Verluste wurden etwas eingegrenzt, nachdem US-Präsident Donald Trump Zuversicht verbreitete, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden.

3 - Bayer wird zu zur Strafe von zwei Milliarden Dollar verurteilt

Eine kalifornische Jury hat Bayer im dritten Glyphosat-Prozess für schuldig befunden. Monsanto soll die Risiken des Unkrautmittels Roundup verheimlicht und Studien manipuliert haben. Die Jury im kalifornischen Alameda hat den Leverkusener Konzern, dem Monsanto seit vergangenem Jahr gehört, zu einer Strafe von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar verurteilt. Es ist der dritte Prozess, den Bayer wegen des Unkrautmittels führen muss. In den beiden ersten Verfahren im August 2018 und März 2019 zu insgesamt 159 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt (Lesen Sie hier mehr über den jüngsten Prozess).

4 - Thyssen-Krupp legt Quartalszahlen vor

Thyssen-Krupp legt am Dienstag Zahlen ...

