EVOTEC SE: ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2019 UND CORPORATE UPDATE DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung EVOTEC SE: ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2019 UND CORPORATE UPDATE 14.05.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SEHR GUTER START MIT 27%-ANSTIEG DER KONZERNERLÖSE UND STARKER AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 - GUTE FORTSCHRITTE DES CO-OWNED PORTFOLIOS SOWIE ERWEITERUNG DURCH NEUE ALLIANZEN - WEBCAST UND TELEFONKONFERENZ HEUTE UM 14 UHR (DEUTSCHE ZEIT) Hamburg, 14. Mai 2019: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2019 bekannt. STARKE FINANZIELLE PERFORMANCE - Anstieg der Konzernerlöse um 27% auf 103,8 Mio. EUR (Q1 2018: 81,6 Mio. EUR) - Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA um 114% auf 30,0 Mio. EUR (Q1 2018: 14,0 Mio. EUR) - Unverpartnerte F+E-Aufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR (Q1 2018: 4,6 Mio. EUR) - Starke strategische Liquiditätsposition bei 141,6 Mio. EUR trotz vollständiger Rückzahlung der Brückenfinanzierung (Gesamtvolumen: 140 Mio. EUR), die im Zusammenhang mit der Aptuit-Akquisition im Jahr 2017 vereinbart worden war (letzte Tranche nach Ende der Berichtsperiode) EXZELLENTER OPERATIVER UND WISSENSCHAFTLICHER FORTSCHRITT - Zahlreiche neue und erweiterte Forschungs- und -entwicklungsallianzen - Guter Fortschritt der klinischen, co-owned Pipeline; zahlreiche wichtige Meilensteinerreichungen - Konsolidierung des Basel-Standorts: Transfer aller Projekte an den Toulouse-Standort zur Erhöhung der Effizienz der Aktivitäten im Hochdurchsatz-Screening - Neue Lizenzvereinbarung mit Galapagos im Bereich Fibrose - Antiinfektiva-Forschungsallianzen mit Helmholtz (HZI) und GARDP - Vereinbarung mit The Mark Foundation in Immunonkologie basierend auf Evotecs Forschungsplattform TargetAlloMod - Teilnahme an weiteren Finanzierungsrunden von Eternygen und Exscientia - Strategische Zusammenarbeit mit Indivumed zur Entwicklung präziser Wirkstoffe für die Behandlung von Darmkrebs (nach Ende der Berichtsperiode) CORPORATE - Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) wirksam zum 29. März 2019 FINANZPROGNOSE 2019 BESTÄTIGT 1. STARKE FINANZIELLE PERFORMANCE Im ersten Quartal 2019 stiegen Evotecs Konzernerlöse um 27% auf 103,8 Mio. EUR an (Q1 2018: 81,6 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist das Ergebnis einer sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts und höherer Meilensteinbeiträge. Die Erlöse aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen sind mit 10,1 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs (Q1 2018: 2,7 Mio. EUR) erheblich höher ausgefallen und enthielten insbesondere Meilensteine aus den Allianzen mit Bayer und Boehringer Ingelheim. Evotec fokussierte ihre unverpartnerten F+E-Aufwendungen im ersten Quartal 2019 in Höhe von 8,1 Mio. EUR insbesondere auf Projekte im Bereich Stoffwechsel und Onkologie sowie ihre iPSC-Forschung. Ihre verpartnerten F+E-Aufwendungen in das Antiinfektiva-Portfolio in Höhe von 6,3 Mio. EUR werden vollständig von Sanofi getragen und unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Die Unterteilung in unverpartnerte und verpartnerte F+E-Aufwendungen wurde im ersten Quartal 2018 noch nicht angewandt und es wurden F+E-Aufwendungen von insgesamt 4,6 Mio. EUR erfasst (gesamte F+E-Aufwendungen in Q1 2019: 14,4 Mio. EUR). Die Vertriebs- und Verwaltungskosten des Evotec-Konzerns haben sich im ersten Quartal 2019 erwartungsgemäß um 11% auf 14,8 Mio. EUR erhöht (Q1 2018: 13,3 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist das Ergebnis erhöhter Personalkosten (Evotec ID (Lyon)), Beratungshonorare sowie des allgemeinen Unternehmenswachstums. Der erhebliche Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA im ersten Quartal 2019 auf 30,0 Mio. EUR (Q1 2018: 14,0 Mio. EUR) ist im Wesentlichen auf das starke Wachstum des Basisgeschäfts, erheblich höhere Meilensteinbeiträgen sowie Auswirkungen der erstmaligen Anwendung des neuen IFRS 16 zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 28,9% (Q1 2018: 17,2%). Evotecs Betriebsergebnis betrug im ersten Quartal 2019 19,1 Mio. EUR (Q1 2018: 6,5 Mio. EUR) und wurde durch höhere F+E-Steuergutschriften und erstattete verpartnerte F+E-Aufwendungen von Sanofi positiv beeinflusst. Das Periodenergebnis belief sich im ersten Quartal 2019 auf 13,1 Mio. EUR (Q1 2018: 3,5 Mio. EUR). Evotecs Liquidität betrug am Ende des ersten Quartals 2019 141,6 Mio. EUR (31. Dez. 2018: 149,4 Mio. EUR). Davon entfielen 111,6 Mio. EUR auf Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und 30,0 Mio. EUR auf Wertpapiere. Kurz nach Ende der Berichtsperiode hat Evotec die Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR, die im Zusammenhang mit der Aptuit-Akquisition im Jahr 2017 vereinbart worden war, innerhalb von weniger als zwei Jahren vollständig zurückgezahlt. Die Rückzahlung der Brückenfinanzierung wurde vor allem durch den starken Cashflow aus Evotecs operativem Geschäft sowie durch Refinanzierung zu attraktiveren Konditionen ermöglicht. 2. EXZELLENTER OPERATIVER UND WISSENSCHAFTLICHER FORTSCHRITT - EVT EXECUTE & EVT INNOVATE Im ersten Quartal 2019 wurden im EVT Execute-Segment die sehr guten Fortschritte, die in den vergangenen Quartalen verzeichnet wurden, fortgesetzt. Im ersten Quartal 2019 ist Evotec mehrere neue und erweiterte Forschungs- und -entwicklungsallianzen eingegangen. In zahlreichen EVT Execute-Allianzen wurden Meilensteine erreicht, die zur starken Performance in diesem Segment beitrugen, u.a.in der Bayer-Allianz im Bereich chronischen Husten sowie in der Boehringer Ingelheim-Allianz im Bereich Schmerz. Auch das Hochdurchsatz-Tox-Testing (Cyprotex) konnte seine hervorragende Performance fortsetzen. Im ersten Quartal 2019 wurde erstklassige Wissenschaft in zahlreichen Bereichen des EVT Innovate-Segments beschleunigt und bestehende Pipeline-Projekte entwickelten sich planmäßig. Zudem wurden im ersten Quartal 2019 neue Vereinbarungen eingegangen, u.a. eine Lizenzvereinbarung mit Galapagos im Bereich Fibrose sowie zwei neue Onkologiepartnerschaften mit The Mark Foundation (Immunonkologie) und Indivumed (Entwicklung präziser Wirkstoffe für die Behandlung von Darmkrebs; nach Ende der Berichtsperiode). Darüber hinaus gewann Evotec's BRIDGE-Modell weiter an Dynamik und in der bestehenden LAB150-BRIDGE wurden weitere Projekte ausgewählt. Eine laufende klinische Studie mit Second Genome wurde ausgesetzt (nach Ende der Berichtsperiode). Im Bereich Antiinfektiva ging Evotec neue Allianzen mit Helmholtz (HZI) und GARDP (The Global Antibiotic Research and Development Partnership) ein, um dringend benötigte Innovationen in diesem Bereich voranzubringen. 3. CORPORATE UMWANDLUNG IN EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT (SE) WIRKSAM ZUM 29. MÄRZ 2019 Evotec hat ihre Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") abgeschlossen, die mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts wirksam wurde. Die neue Rechtsform hat keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft des Unternehmens. Sie spiegelt die strategische europäische und internationale Ausrichtung des gesamten Evotec-Konzerns mit Standorten in Frankreich, Deutschland, Italien, sowie in UK und den USA wider. 4. FINANZPROGNOSE 2019 BESTÄTIGT Prognose 2019 Ergebnis 2018 Erlöse aus Verträgen mit Kunden ohne Wachstum von ca. 364,0 Erlöse aus Weiterbelastungen 10% Mio. EUR1) Unverpartnerte F+E-Aufwendungen Ca. 30-40 Mio. EUR 22,9 Mio. EUR Bereinigtes Konzern-EBITDA2) Anstieg um etwa 92,0 10% gegenüber 2018 Mio. EUR3) 1) Gesamte Konzernerlöse in 2018 aus Verträgen mit Kunden, ohne Erlöse aus Weiterbelastungen 2) EBITDA ist die Abkürzung für "Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation", d. h. das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag und exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses 3) Gesamtes bereinigtes Konzern-EBITDA 2018 ohne Einmaleffekte in Höhe von 3,5 Mio. EUR Webcast/Telefonkonferenz In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert sowie über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet. Darüber hinaus wird der Vorstand einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr geben. Details der Telefonkonferenz Datum: Dienstag, 14. Mai 2019 Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit) Aus Deutschland: +49 69 201 744 220 Aus Frankreich: +33 170 709 502 Aus Italien: +39 02 3600 6663 Aus UK: +44 20 3009 2470 Aus den USA: +1 877 423 0830 Zugangscode: 35899832# Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter https://webcasts.eqs.com/evotec20190514/no-audio verfolgen. Details zum Webcast Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage: www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für 24 Stunden unter den Telefonnummern +49 69 20 17 44 222 (Deutschland), +44 20 3364 5150 (UK) und +1 844 307 9362 (USA), Zugangscode: 315534322#, verfügbar sein. Zusätzlich wird der Webcast auf unserer Website unter https://www.evotec.com/finanzberichte archiviert. ANMERKUNG Die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich aus der Akquisition von Evotec ID (Lyon) SAS, die am 01. Juli 2018 wirksam wurde. Die Beiträge von Evotec ID (Lyon) SAS fließen erst seit dem 01. Juli 2018 in das Konzernergebnis ein. Die Rechnungslegungsgrundsätze zur Erstellung dieser unterjährigen Mitteilung sind die gleichen, die auch der Erstellung des geprüften Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr zugrunde gelegt wurden. Ausnahme besteht bei der Anwendung des IFRS 16, der ab dem 01. Januar 2019 gilt. Seit dem 01. Januar 2019 wendet Evotec IFRS 16 an. ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Kennzahlen zum ersten Quartal 2019 Eckdaten der konsolidierten Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung Evotec SE und Tochtergesellschaften Angaben in TEUR außer Angaben zu Aktien und Angaben pro Aktie Januar bis März Del- ta 2019 20181) in % Erlöse aus Verträgen mit Kunden 103.849 81.637 27 Bruttomarge in % 30,5 22,6 Forschungsund Entwicklungsaufwendungen -14.359 -4.616 Vertriebsund Verwaltungskosten -14.762 -13.294 11 Sonstiges betriebliches Ergebnis 16.526 5.953 177 Betriebsergebnis 19.058 6.531 192 Bereinigtes Konzern-EBITDA2) 30.036 14.015 114 Periodenergebnis 13.050 3.455 Durchschnittlich ausstehende Anzahl 149.140.885 147.292.602 Aktien Ergebnis pro Aktie 0,09 0,02 (unverwässert/verwässert) 1) Angepasst um die Weiterbelastungen nach IFRS 15 2) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses Segmentinformation Erstes Quartal 2019 In TEUR EVT EVT Eliminierungen Über- Evo- Execu- Innova- zwischen den lei- tec-Kon- te te Segmenten tung zern Externe Erlöse 81.571 18.824 0 3.454 103.849 Intersegment-Erlöse 18.745 0 -18.745 0 0 Bruttomarge in % 29,0 24,8 30,5 Forschungsund -131 -16.32- 2.092 0 -14.359 Entwicklungsaufwen- 0 dungen Vertriebsund -11.97- -2.787 0 0 -14.762 Verwaltungskosten 5 Sonstiges 4.850 11.676 0 0 16.526 betriebliches Ergebnis Betriebsergebnis 21.820 -2.762 0 0 19.058 Bereinigtes 32.330 -2.294 30.036 EBITDA1) 1) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses Erstes Quartal 2018 In TEUR EVT EVT Eliminierungen Über- Evotec-Konzern1) Execu- Innova- zwischen den lei- te te Segmenten tung Externe 68.565 10.419 0 2.653 81.637 Erlöse Interseg- 9.979 0 -9.979 0 0 ment-Erlöse Bruttomarge 20,8 31,1 22,6 in % For- -142 -5.587 1.113 0 -4.616 schungsund Entwick- lungsaufwen- dungen Ver- -11.52- -1.770 0 0 -13.294 triebsund 4 Verwaltungs- kosten Sonstiges 5.275 678 0 0 5.953 betriebli- ches Ergebnis Betriebser- 9.968 -3.437 0 0 6.531 gebnis Bereinigtes 17.163 -3.148 14.015 EBITDA2) 1) Angepasst um die Weiterbelastungen nach IFRS 15 2) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses Eckdaten der konsolidierten Zwischenbilanz Evotec SE und Tochtergesellschaften Angaben in TEUR 31. 31. Del- März Dez. ta 2019 2018 in % Kasse, Bankguthaben und Wertpapiere 141.604 149.449 -5 Working Capital -6.991 -39.036 82 Kurzfristige und langfristige Kreditund 227.209 114.465 99 Leasingverbindlichkeiten Eigenkapital, gesamt 448.258 424.880 6 Bilanzsumme 880.821 771.883 14 Kontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, VP Corporate Communications, Marketing & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 810691 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810691 14.05.2019 ISIN DE0005664809 AXC0050 2019-05-14/07:01