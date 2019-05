FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.223 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.178 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.312 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 0.883 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.223 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.116 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.134 EUR

2F0 XFRA SE0010048884 FAGERHULT AB SK-,57 0.185 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN 0.003 %

851 XFRA SG1CJ7000006 ADVANCER GLOBAL LTD 0.001 EUR

CML1 XFRA KYG211511160 CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005 0.005 EUR

AGR XFRA DE0005019004 AGROB IMMOB.AG ST 0.240 EUR

AGR3 XFRA DE0005019038 AGROB IMMOB.AG VZO 0.290 EUR