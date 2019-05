FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.472 EUR

OD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS 0.440 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION N.A. 0.267 EUR

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.374 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.329 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.156 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.205 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.116 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.240 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.151 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.409 EUR

GF4 XFRA US3999091008 GRUPO FIN. GALICIA B ADR 0.278 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.240 EUR

EOAA XFRA US2687801033 E.ON SE O.N. ADR 0.322 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.191 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.089 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.214 EUR

XCIA XFRA US16945R1041 CN UNICOM(HK)LTD.H ADR/10 0.178 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.294 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.256 EUR

UNBA XFRA SE0007871645 KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.287 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.245 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.285 EUR

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.018 EUR

0JM XFRA ID1000108103 JASA MARGA (PERSERO)RP500 0.003 EUR

MMT XFRA FR0000053225 METROPOLE TV INH. EO-,40 1.000 EUR

5TO XFRA SE0006732392 TROAX GROUP AB A 0.462 EUR

EOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N. 0.430 EUR

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.070 EUR

J4F XFRA CH0017875789 JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 2.473 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.205 EUR

A4Y XFRA DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. 0.160 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.227 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.012 EUR

UIGM XFRA DE000A0NEBD5 GSP AKTIV PORTFOLIO UI 0.650 EUR