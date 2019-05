FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B

E2Z XFRA ES0157097017 ALMIRALL S.A. EO -,12