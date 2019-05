Die auf Startup-Firmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet will über eine Aktienplatzierung beim Essens-Lieferdienst HelloFresh aussteigen. Rocket Internet teilte am Montag mit, sie werde ihre gesamte Beteiligung an HelloFresh institutionellen Investoren im Rahmen einer beschleunigten Platzierung anbieten.

