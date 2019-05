Die Bawag Group hat im 1. Quartal 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 127 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 97 Mio. Euro bekannt, was einer Steigerung von 9% bzw. 12% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht, erreicht. Normalisiert um die vorgezogenen regulatorischen Aufwendungen betrug das Ergebnis vor Steuern 151 Mio. Euro, der Nettogewinn belief sich auf 116 Mio. Euro, gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies ein Plus von 6% bzw. 8%. Der Anstieg sei hauptsächlich auf höhere operative Kernerträge und niedrigere operative Aufwendungen sowie geringere Risikokosten zurückzuführen, so die Bank. Die Cost/Income Ratio blieb mit 42,4% unter dem Jahresziel 2019 von unter 43%. Der Return on Tangible Common Equity betrug 12% ....

