Eine große DividendenAdel-Studie für Österreich gibt's mangels Sponsor leider nicht mehr. Aber weil ich doch viele Leser und Zuschauer in der Alpenrepublik habe, hier als kleines "Zuckerl" eine aktuelle Dividendenstatistik für die 37 Unternehmen des ATX Prime Index - also die Wiener Werte, die relativ liquide handelbar sind. ATX-Dividendensumme entspricht der Allianz-Ausschüttung Davon werden dieses Jahr 32 Firmen ausschütten. Das entspricht einer Quote entspricht, die sich mit 86% ungefähr auf demselben Niveau bewegt wie in den deutschen Auswahl-Indices. Die Dividendensumme des ATX Prime liegt damit bei rund 3,8 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Das ist in etwa der Betrag, den in Deutschland allein die Allianz an ihre Aktionäre ...

