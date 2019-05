Die US-Bank JPMorgan hat Vestas nach einem Treffen mit dem Top-Management im Anschluss an die Quartalszahlenvorlage auf "Underweight" mit einem Kursziel von 475 dänische Kronen belassen. Die Nachfolge des Vorstandschefs (CEO) sei geplant gewesen, da der Strategiewechsel beim Windkraftanlagen-Bauer ein längerfristiges Engagement durch den CEO benötige, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die höheren Zölle in den USA 2019 nur begrenzten Einfluss, aber 2020 dann umso mehr./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 17:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-05-14/08:01

ISIN: DK0010268606