Effizienter Multiplex-Test bietet Arbeitsablauf-Vorteile zur Unterstützung der Grippesaison

SpeeDx Pty. Ltd. gab heute die Freigabe des PlexPCR RespiVirus-Tests durch die australische Therapeutic Goods Administration (TGA) bekannt. Der Test verwendet die marktführende PlexPCR -Technologie zum Nachweis von 11 viralen Atemwegserkrankungen, die Krankheitserreger verursachen, und ermöglicht es Labors, mehr Proben in einer 8-Stunden-Schicht zu verarbeiten als mit herkömmlichen internen Testmethoden. Der Atemwegsvirustest beinhaltet eine automatisierte Berichtssoftware, um die Produktivität im Labor weiter zu verbessern und die Ergebnisberichterstellung zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190513005958/de/

The test PlexPCR(R) RespiVirus test utilises market-leading technology to detect 11 viral respiratory-illness causing pathogens and allows laboratories to process more samples in an 8-hour shift compared to standard in-house test methods. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, dass wir in der Lage sind, australische Labors bei einer bereits sehr arbeitsreichen Grippesaison zu unterstützen", sagte Colin Denver, CEO von SpeeDx CEO. "Die Arbeitsablauf-Vorteile von PlexPCRRespiVirus ermöglichen es, dass im Laufe eines Arbeitstages mehr Patientenergebnisse als mit Standardtechnologien berichtet werden können."

Beobachtungen in Australien haben im Jahr 2019 eine bisher noch nie aufgetretene Zahl an Influenza-Fällen verzeichnet mit mehr als dem Vierfachen der Zahl an bestätigten Fällen im Vergleich zum Durchschnitt des ersten Quartals.1 Diese ersten Zahlen liegen deutlich über denen, die Anfang 2017 verzeichnet wurden, als für die Saison ein Rekord von 233.453 Fällen gemeldet wurde.2 Die Labore waren in dieser Zeit mit den Testvolumina überfordert, und basierend auf dem ungewöhnlichen Beginn des Jahres 2019 bereiten sich die Behörden auf eine weitere potenziell verheerende Saison vor. Der Höhepunkt der Epidemie 2017 führte zu fast 30.000 Krankenhauseinweisungen und 745 Todesfällen.3 Jetzt sagen einige Experten voraus, dass es in der gesamten Saison 2019 bis zu 4.000 Todesfälle geben könnte.4

Der SpeeDx PlexPCR RespiVirus-Test erkennt wichtige Atemwegserreger wie Influenza A, Influenza B, Rhinovirus, respiratorische Syncytialviren (A u. B), Humanes Metapneumovirus, Adenovirus und humane Parainfluenzaviren 1, 2, 3 und 4. Die Ergebnisse des Tests können zu einer angemessenen Patientenversorgung und einem Gemeinschafts-/Ausbruch-Management beitragen. Die Ergänzung des SpeeDx-Testportfolios um PlexPCR erweitert die Testebene der aktuellen Reihe von Tests für sexuell übertragbare Infektionen und antimikrobielle Resistenzmarker, darunter ResistancePlus MG* und ResistancePlusGC*zur Unterstützung der Resistance Guided Therapy für Mycoplasma genitalium bzw. Gonorrhoe und PlexPCR VHS*, ein Multiplex-Läsionstest.

*nicht in den USA oder Eurpa verfügbar

Über Atemwegsviren

Atemwegsinfektionen sind für die Mehrheit der Arztbesuche im Bereich der primären Gesundheitsversorgung verantwortlich.5 Sie gehen mit einer hohen Morbidität und Mortalität einher, insbesondere bei jungen, älteren oder immungeschwächten Bevölkerungsgruppen.6 Virale Wirkstoffe verursachen bis zu 90 der Atemwegsinfektionen. Vor allem humane Rhinoviren (RhV), Grippeviren und respiratorische Syncytialviren (RSV).7 Zu den Symptomen zählen: Erkältung, Sinusitis, Pharyngitis, Epiglottitis und Laryngotracheitis.8

Da eine bakterielle Infektion ohne diagnostische Tests nur schwer festzustellen ist, wird in den Behandlungsrichtlinien von einer therapeutischen Anwendung von Antibiotika abgeraten.9-13 Die meisten unkomplizierten Infektionen klingen innerhalb von 2-5 Tagen ohne medizinische Versorgung ab14,15 Ein präziser Nachweis von Atemwegsviren ist jedoch wichtig für Patientenversorgung, Leittherapie und Infektionskontrolle.16 Am wichtigsten ist die Unterscheidung zwischen bakteriellen und viralen Atemwegsinfektionen, um zu vermeiden, dass unnötig Antibiotika verschrieben werden. Die Pathogenidentifikation ist auch ein wesentlicher Faktor im Umgang mit akuten Ausbrüchen von Atemwegsinfektionen und im Hinblick auf Strategien zur Vorbereitung auf eine Pandemie.16,17

Über SpeeDx

SpeeDx wurde 2009 gegründet und ist ein in Australien ansässiges Privatunternehmen mit Niederlassungen in London und den USA sowie Vertriebspartnern in ganz Europa. SpeeDx spezialisiert sich auf molekulardiagnostische Lösungen, die über einfache Erkennung hinausgehen, um umfassende Informationen für ein besseres Patientenmanagement zu bieten. Die innovative Technologie für quantitative Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (qPCR) hat zur Förderung marktführender Multiplex-Detektion und Priming-Strategien geführt. Die Produktportfolios umfassen Multiplex-Diagnostika für sexuell übertragbare Infektionen, Antibiotikaresistenzmarker und Atemwegserkrankungen. Weitere Informationen über SpeeDx finden Sie unter https://plexpcr.com

Literatur

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cdnareport.htm Australische Regierung. Grippesaison 2017 in Australien. Informationsschreiben (22. November 2017). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ https://www.abc.net.au/news/2019-04-10/australian-flu-season-concerns-as-experts-urge-vaccinations/10987700 Büro für Volkszählungen und Umfragen. Series MB5,3. London: HMSO,1995 http://www.erswhitebook.org/chapters/the-burden-of-lung-disease/ Brittain-Long et al. Scand J Infect Dis 44(1):9-17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8142/ US-amerikanisches Ministerium für Gesundheit und Soziales. Forschungsprotokoll 23. Mai 2014 (Aktualisierung) Harris AM et al. Annals of Int. Med. 164(6):425-435. https://www.nice.org.uk/guidance/CG69 Woodhead et al. CMI 2011;17(6):1-24. Mahony JB. Clin. Microbiol. Rev. 2008;21(4):716-747 Harris AM et al. Annals of Internal Medicine 164(6):425-435. https://www.nice.org.uk/guidance/CG69 Ginocchio, CC McAdam AJ. J Clin Micro. 2011; 49(9): S44-S48 https://www.gov.uk/government/publications/acute-respiratory-infections-investigating-outbreaks-and-clusters-in-schools

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190513005958/de/

Contacts:

Madeline O'Donoghue

SpeeDx Global Marketing Manager

madelineo@speedx.com.au

+61 406 582 808